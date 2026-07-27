Что изменится во Львове с 1 августа 2026 года: тарифы на воду, газ и проезд

Люди садятся в трамвай. Фото: Новини.LIVE

С 1 августа 2026 года во Львове изменится тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение. При этом стоимость проезда в общественном транспорте, а также тарифы на газ и электроэнергию для населения останутся без изменений. По состоянию на конец июля официально не сообщалось о пересмотре других основных тарифов для жителей Львова.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Стоимость проезда во Львове с 1 августа

С 1 августа во Львове не предусмотрено нового повышения стоимости проезда. В городе по-прежнему будут действовать тарифы, вступившие в силу после решения исполнительного комитета Львовского городского совета в мае 2026 года.

В настоящее время в общественном транспорте Львова действуют следующие тарифы:

11,50 грн — для студентов с картой "ЛеоКарт";

23 грн — при оплате транспортной картой "ЛеоКарт" или через приложение;

26 грн — при оплате банковской картой или смартфоном с NFC;

30 грн — при оплате наличными у водителя.

Также без изменений остаются транспортные абонементы:

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студенческий — 575 грн;

общий — 1150 грн.

Штраф за безбилетный проезд составляет 520 грн. По состоянию на конец июля новых решений об изменении стоимости проезда с 1 августа не обнародовано.

Тарифы на воду во Львове с 1 августа

Главным изменением для львовян с начала августа станет повышение тарифа на централизованное водоснабжение и водоотведение.

С 1 августа вступит в силу новый тариф, утвержденный исполнительным комитетом Львовского городского совета. Общая стоимость услуг ЛМКП "Львовводоканал" вырастет с 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр.

Новые тарифы составят:

36,04 грн за кубометр — водоснабжение;

20,34 грн за кубометр — водоотведение.

В городском совете пояснили, что тариф не пересматривался более четырех лет. За это время почти в 1,7 раза выросли расходы предприятия на электроэнергию, а также увеличились расходы на топливо, реагенты и оплату труда.

В то же время городские власти подчеркивают, что новый тариф является минимально необходимым для стабильной работы предприятия. Он будет покрывать только текущие операционные расходы — без финансирования модернизации или развития сетей.

Пересчитают ли субсидии

Для жителей, которые уже получают жилищную субсидию, после вступления в силу нового тарифа ее размер будет пересчитан автоматически. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Те же, кто еще не получает государственную помощь, могут оформить субсидию через сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП, орган местного самоуправления, веб-портал Пенсионного фонда, приложение "Дія" или по почте.

Тариф на электроэнергию во Львове с 1 августа

Для бытовых потребителей с 1 августа тариф на электроэнергию не изменится.

Львовяне и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за 1 кВт·ч. Для владельцев двухзонных счетчиков также будет действовать ночной тариф — 2,16 грн за 1 кВт·ч в период с 23:00 до 07:00.

По состоянию на конец июля правительство не сообщало об изменении тарифа на электроэнергию для населения с 1 августа.

Цены на газ во Львове с 1 августа

Стоимость природного газа для большинства бытовых потребителей в августе также останется без изменений.

Клиенты ГК "Нафтогаз Украины", пользующиеся годовым фиксированным тарифом, и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр. По состоянию на конец июля информация о пересмотре этого тарифа не обнародовалась.

Таким образом, главным изменением для жителей Львова с 1 августа станет повышение тарифа на централизованное водоснабжение и водоотведение. В то же время по состоянию на конец июля официально не сообщалось об изменении стоимости проезда в общественном транспорте, а также тарифов на природный газ и электроэнергию для населения.

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