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Женщина-инвалид хотела перевезти за границу фиктивного мужа— какое наказание получила

19 октября 2024 07:21
Виктория Козырь - редактор
Жительница Ивано-Франковской области фиктивно вышла замуж и хотела вывезти мужчину за границу
Проверка на границе. Иллюстративное фото: ГНСУ
Виктория Козырь - редактор

Во Львовской области Яворовский районный суд рассмотрел дело уроженки Косовского района Ивано-Франковской области, которая заключила фиктивный брак с мужчиной, чтобы тот смог незаконно пересечь границу. Женщина имеет вторую группу инвалидности, так что военнообязанный благодаря заключенному браку мог бы выехать из Украины для ее лечения.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На суде выяснилось, что мужчина и женщина заключили соглашение о фиктивном браке. Зарегистрировавшись, они отправились в сторону польской границы. Супруги хотели пересечь границу через пункт пропуска "Краковец-Корчева", однако пограничники разоблачили фиктивных супругов, а следователи возбудили уголовное дело.

Что решил суд

Рассмотрев материалы дела и заявление обвиняемой о признании вины, суд решил жестко женщину-инвалида не наказывать. Судья назначила женщине три года тюрьмы, но освободила ее от отбывания наказания с годовым испытательным сроком.

Напомним, недавно мы писали, что на Полтавщине мужчина проигнорировал повестку от ТЦК, потому что имел больных родственников. Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание.

Кроме того, мы сообщали, что ранее суд в Днепропетровской области признал уклонистом тракториста, имеющего пятерых детей. Несмотря на то, что согласно законодательству он имеет право на отсрочку, суд принял во внимание важный нюанс.

суд военнообязанные Львовская область мобилизация судебные решения пограничники

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