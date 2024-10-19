Жительница Ивано-Франковской области фиктивно вышла замуж и хотела вывезти мужчину за границу

Проверка на границе. Иллюстративное фото: ГНСУ

Во Львовской области Яворовский районный суд рассмотрел дело уроженки Косовского района Ивано-Франковской области, которая заключила фиктивный брак с мужчиной, чтобы тот смог незаконно пересечь границу. Женщина имеет вторую группу инвалидности, так что военнообязанный благодаря заключенному браку мог бы выехать из Украины для ее лечения.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На суде выяснилось, что мужчина и женщина заключили соглашение о фиктивном браке. Зарегистрировавшись, они отправились в сторону польской границы. Супруги хотели пересечь границу через пункт пропуска "Краковец-Корчева", однако пограничники разоблачили фиктивных супругов, а следователи возбудили уголовное дело.

Что решил суд

Рассмотрев материалы дела и заявление обвиняемой о признании вины, суд решил жестко женщину-инвалида не наказывать. Судья назначила женщине три года тюрьмы, но освободила ее от отбывания наказания с годовым испытательным сроком.

Напомним, недавно мы писали, что на Полтавщине мужчина проигнорировал повестку от ТЦК, потому что имел больных родственников. Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание.

Кроме того, мы сообщали, что ранее суд в Днепропетровской области признал уклонистом тракториста, имеющего пятерых детей. Несмотря на то, что согласно законодательству он имеет право на отсрочку, суд принял во внимание важный нюанс.