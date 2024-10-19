Мешканка Івано-Франківської області фіктивно вийшла заміж та хотіла вивезти чоловіка за кордон

Перевірка на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

На Львівщині Яворівський районний суд розглянув справу уродженки Косівського району Івано-Франківської області, яка уклала фіктивний шлюб з чоловіком, щоб той зміг незаконно перетнути кордон. Жінка має другу групу інвалідності, отже військовозобов'язаний через шлюб міг би виїхати з України для її лікування.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що чоловік і жінка уклали угоди про фіктивний шлюб. Зареєструвавшись вони вирушили у бік польського кордону. Подружжя хотіло перетнути кордон з через пункт пропуску "Краківець-Корчова", проте прикордонники викрили фіктивне подружжя, а слідчі порушили кримінальну справу.

Що вирішив суд

Розглянувши матеріали справи і заяву обвинуваченої про визнання вини, суд вирішив жорстко жінку-інваліда не карати. Суддя призначила жінці три роки тюрми, але звільнила її від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Полтавщині чоловік проігнорував повістку від ТЦК, бо мав хворих родичів. Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив покарання.

Крім того, ми повідомляли, що раніше суд у Дніпропетровській області визнав ухилянтом тракториста, що має п'ятьох дітей. Попри те, що згідно з законодавством він має право на відстрочку, суд взяв до уваги важливий нюанс.