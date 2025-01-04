Во Львове женщина подделала справку о прививках от бешенства

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Львове женщина пыталась выехать из Украины вместе со своей собакой, использовав фальшивое свидетельство о прививке от бешенства. Суд обязал ее уплатить штраф в размере 10 тысяч гривен.

Материалы дела хранятся на Опендатабот.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что женщина намеревалась пересечь границу вместе со своей собакой, но не хотела должным образом получить справку об отсутствии бешенства у животного. В связи с этим она приобрела фальшивую справку о прививке от бешенства, в которой отмечалось, что животное надо лечить за границей.

С этой целью обвиняемая связалась с другим лицом и в дальнейшем предоставила все необходимые материалы для получения фальшивого дела. Поддельный документ женщина пыталась предъявить сотруднику ГПСУ.

Прокурор предоставил ходатайство о рассмотрении обвинительного акта в упрощенном порядке без проведения судебного разбирательства в судебном заседании.

Что решил суд

Ознакомившись со всеми обстоятельствами дела, суд обязал женщину уплатить штраф в размере 10 200 гривен.

Приговор относительно совершения уголовного действия может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, на Волыни судили мужчину, который вынул нож во время ссоры с работниками ТЦК и полицией.

Также в Харькове назначили наказание для мужчины, который избил мусорным ведром и стеклянными бутылками свою соседку.