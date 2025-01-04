Во Львове женщина подделала справку о прививках от бешенства

Женщина подделала справку о прививке от бешенства — что решил суд
В Львове женщина пыталась выехать из Украины вместе со своей собакой, использовав фальшивое свидетельство о прививке от бешенства. Суд обязал ее уплатить штраф в размере 10 тысяч гривен.
Материалы дела хранятся на Опендатабот.
Обстоятельства дела
Суду стало известно, что женщина намеревалась пересечь границу вместе со своей собакой, но не хотела должным образом получить справку об отсутствии бешенства у животного. В связи с этим она приобрела фальшивую справку о прививке от бешенства, в которой отмечалось, что животное надо лечить за границей.
С этой целью обвиняемая связалась с другим лицом и в дальнейшем предоставила все необходимые материалы для получения фальшивого дела. Поддельный документ женщина пыталась предъявить сотруднику ГПСУ.
Прокурор предоставил ходатайство о рассмотрении обвинительного акта в упрощенном порядке без проведения судебного разбирательства в судебном заседании.
Что решил суд
Ознакомившись со всеми обстоятельствами дела, суд обязал женщину уплатить штраф в размере 10 200 гривен.
Приговор относительно совершения уголовного действия может быть обжалован в апелляционном порядке.
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