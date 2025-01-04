У Львові жінка підробила довідку про щеплення від сказу

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Львові жінка намагалася виїхати з України разом зі своїм собакою, використавши фальшиве свідоцтво про щеплення від сказу. Суд зобов'язав її сплатити штраф у розмірі 10 тисяч гривень.

Матеріали справи зберігаються на Опендатабот.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що жінка мала намір перетнути кордон разом зі своїм собакою, але не хотіла належним чином отримати довідку про відсутність сказу у тварини. Через це вона придбала фальшиву довідку про щеплення від сказу, в якій зазначалося, що тварину треба лікувати за кордоном.

З цією метою обвинувачувана зв'язалася з іншою особою і надала всі необхідні матеріали для отримання фальшивої справи. Підроблений документ жінка намагалася пред'явити співробітнику ДПСУ.

Прокурор надав клопотання про розгляд обвинувального акту у спрощеному порядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні.

Що вирішив суд

Ознайомившись з усіма обставинами справи, суд зобов'язав жінку сплатити штраф у розмірі 10 200 гривень.

Вирок щодо вчинення кримінальної дії може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, на Волині судили чоловіка, який витягнув ніж під час сварки з працівниками ТЦК та поліцією.

Також у Харкові призначили покарання для чоловіка, який побив відром для сміття та скляними пляшками свою сусідку.