У Львові жінка підробила довідку про щеплення від сказу

Жінка підробила довідку про щеплення від сказу — що вирішив суд
У Львові жінка намагалася виїхати з України разом зі своїм собакою, використавши фальшиве свідоцтво про щеплення від сказу. Суд зобов'язав її сплатити штраф у розмірі 10 тисяч гривень.
Матеріали справи зберігаються на Опендатабот.
Обставини справи
Суду стало відомо, що жінка мала намір перетнути кордон разом зі своїм собакою, але не хотіла належним чином отримати довідку про відсутність сказу у тварини. Через це вона придбала фальшиву довідку про щеплення від сказу, в якій зазначалося, що тварину треба лікувати за кордоном.
З цією метою обвинувачувана зв'язалася з іншою особою і надала всі необхідні матеріали для отримання фальшивої справи. Підроблений документ жінка намагалася пред'явити співробітнику ДПСУ.
Прокурор надав клопотання про розгляд обвинувального акту у спрощеному порядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні.
Що вирішив суд
Ознайомившись з усіма обставинами справи, суд зобов'язав жінку сплатити штраф у розмірі 10 200 гривень.
Вирок щодо вчинення кримінальної дії може бути оскаржений в апеляційному порядку.
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