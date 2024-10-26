Какое наказание избрал суд для жителя Львовской области, который переправлял за границу военнообязанных

Здание Жовковского районного суда Львовской области. Фото: gv.lv.court.gov.ua

Житель города Стрый Львовской области был участником преступной группы, помогавшей военнообязанным мужчинам выезжать за границу. За совершенное нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Жолковский районный суд Львовской области вынес в четверг, 17 октября.

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Детали дела

В ноябре 2022 года фигурант вступил в преступную организацию, которая незаконно переправляла мужчин призывного возраста за пределы Украины. Желающих пересечь границу оформляли как ФЛП-перевозчиков, регистрировали на них фуру массой 3,5 тонны и снабжали беглецов лицензией на международные перевозки. Уклонистам предоставляли фальшивые документы, после чего вносили данные в информационную систему "Шлях".

Согласно судебным материалам, обвиняемый через исполком Ирпенского городского совета зарегистрировал в качестве предпринимателя военнообязанного, подделал мужчине документы и приобрел для него микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В результате таких противоправных действий клиент в начале января уехал в Польшу. По данным следствия, таким образом подсудимый помог по меньшей мере четырем уклонистам.

Решение суда

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд признал его виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц (часть вторая статьи 332 Уголовного кодекса Украины). Нарушителю избрали наказание в виде пяти лет заключения. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать путем подачи апелляции.

Напомним, в Полтаве пенсионер распространял в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" антиукраинскую пропаганду и коммунистическую символику, призывая присоединить украинские территории к России. Мужчину приговорили к одному году испытательного срока.

Также мы сообщали, что жительница Харьковской области передавала представителю российской спецслужбы информацию о дислокации ВСУ. За совершенное нарушительница проведет за решеткой десять лет.