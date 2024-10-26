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Житель Львівщини допомагав ухилянтам — як його покарав суд

26 жовтня 2024 07:21
Чекарьова Марія - редактор
Яке покарання обрав суд для жителя Львівської області, який переправляв за кордон військовозобов'язаних
Будівля Жовківського районного суду Львівської області. Фото: gv.lv.court.gov.ua
Чекарьова Марія - редактор

Житель міста Стрий Львівської області був учасником злочинної групи, яка допомагала військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон. За вчинене порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Жовківський районний суд Львівської області ухвалив у четвер, 17 жовтня.

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Деталі справи

У листопаді 2022 року фігурант вступив до злочинної організації, яка незаконно переправляла чоловіків призовного віку за межі України. Охочих перетнути кордон оформлювали як ФОПів-перевізників, реєстрували на них фуру масою 3,5 тонни та забезпечували втікачів ліцензією на міжнародні перевезення. Ухилянтам надавали фальшиві документи, після чого вносили дані до інформаційної системи "Шлях".

Згідно із судовими матеріалами, обвинувачений через виконком Ірпінської міської ради зареєстрував як підприємця військовозобов'язаного, підробив чоловіку документи та придбав для нього мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. У результаті таких протиправних дій клієнт на початку січня виїхав до Польші. За даними слідства, таким чином підсудний допоміг щонайменше чотирьом ухилянтам.

Рішення суду

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину й розкаявся. Суд визнав його винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (частина друга статті 332 Кримінального кодексу України). Порушнику обрали покарання у вигляді п'яти років ув'язнення. Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити шляхом подачі апеляції.

Нагадаємо, в Полтаві пенсіонер поширював у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" антиукраїнську пропаганду й комуністичну символіку, закликаючи приєднати українські території до Росії. Чоловіка засудили до одного року іспитового терміну.

Також ми повідомляли, що жителька Харківської області передавала представнику російської спецслужби інформацію про дислокацію ЗСУ.  За вчинене порушниця проведе за ґратами десять років.

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