Как львовский суд наказал военнослужащего за тройное СОЧ

Здание Франковского райсуда Львова. Фото: fk.lv.court.gov.ua

Во Львове привлекли к уголовной ответственности военнослужащего. Мужчина трижды покидал службу без разрешения командования.

Об этом говорится в приговоре, который Франковский районный суд Львова вынес в понедельник, 14 октября.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, 4 марта текущего года фигурант впервые самовольно покинул воинскую часть и вернулся только 11 апреля. Во второй раз нарушитель сбежал из воинской части до 17 июня, а третий его побег длился почти два месяца, с 16 июля по 12 сентября.

Решение суда

В приговоре отмечено, что подсудимый с участием адвоката заключил с прокурором Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона договоренность о признании виновности. Стороны пришли к соглашению о правовой квалификации действий обвиняемого.

Мужчину признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы. На данный момент судебное решение еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня его провозгалашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Харьковской области вынесли приговор коллаборанту. Мужчина во время оккупации Балаклеи работал руководителем лесхоза в составе оккупационной администрации.

Также мы сообщали, что в Тернопольской области привлекли к уголовной ответственности мужчину, который избил работника ТЦК и отобрал у него автомат. За совершенное нарушитель проведет десять лет за решеткой.