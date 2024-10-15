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Житель Львова тричі самовільно залишав військову частину — як його покарав суд

15 жовтня 2024 11:45
Чекарьова Марія - редактор
Як львівський суд покарав військовослужбовця за потрійне СЗЧ
Будівля Франківського районного суду Львова. Фото: fk.lv.court.gov.ua
Чекарьова Марія - редактор

У Львові притягнули до кримінальної відповідальності військовослужбовця. Чоловік тричі залишав службу без дозволу командування.

Про це йдеться у вироку, який Франківський районний суд Львова ухвалив у понеділок, 14 жовтня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 4 березня поточного року фігурант уперше самовільно залишив військову частину й повернувся лише 11 квітня. Удруге порушник утік із військової частини до 17 червня, а третя його втеча тривала майже два місяці, з 16 липня по 12 вересня.

Рішення суду

У вироку зазначено, що підсудний за участю адвокатки уклав із прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону угоду про визнання винуватості. Сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого.

Чоловіка визнали винним і засудили до п'яти років позбавлення волі. Наразі судове рішення ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня його проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харківській області винесли вирок колаборанту. Чоловік під час окупації Балаклії працював керівником лісгоспу у складі окупаційної адміністрації.

Також ми повідомляли, що в Тернопільській області притягнули до кримінальної відповідальності чоловіка, який побив працівника ТЦК і відібрав у нього автомат. За вчинене порушник проведе десять років за ґратами.

суд Львів військовослужбовці СЗЧ судові рішення

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