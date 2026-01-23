На Львовщине мужчина бросил гранату в работников ТЦК — его разыскивают

Граната в руке. Фото иллюстративное: istock.com

В пятницу, 23 января, около 17:00, в селе Солонке Львовского района произошел инцидент с участием работников ТЦК и гражданского мужчины. Военнообязанный пытался травмировать представителей военкомата, бросив боеприпас. На данный момент нарушителя разыскивают.

Об этом сообщили в Полиции Львовской области.

Нападение на работников ТЦК

Во время мероприятий по оповещению представители военкомата и полицейские заметили мужчину, который сначала подозрительно себя вел, а потом сел в машину BMW и закрылся в ней. Когда военнослужащие общались с этим гражданином, тот бросил страйкбольную гранату. Произошел взрыв, но люди не пострадали.

Нарушитель с места преступления скрылся. Полицейские установили, что 48-летний фигурант является жителем Львовского района. Где он находится — сейчас устанавливают.

На месте работают правоохранители. Правовую квалификацию инциденту дадут, когда установят все его обстоятельства.

Напомним, в Днепре мужчина совершил теракт, в результате которого погиб военнослужащий ТЦК и СП. Еще один работник военкомата и двое полицейских травмировались. Ближайшие 15 лет террорист проведет в тюрьме.

Также мы сообщали, что на Закарпатье женщина избила военнослужащего ТЦК и СП дорожным знаком Stop. Ее приговорили к двум годам испытательного срока.