На Львівщині чоловік кинув гранату у працівників ТЦК — його розшукують

Граната в руці. Фото ілюстративне: istock.com

У п'ятницю, 23 січня, близько 17:00, у селі Солонці Львівського району стався інцидент за участю працівників ТЦК і цивільного чоловіка. Військовозобов'язаний намагався травмувати представників військкомату, кинувши боєприпас. Наразі порушника розшукують.

Про це повідомили в Поліції Львівської області.

Реклама

Читайте також:

Напад на працівників ТЦК

Під час заходів оповіщення представники військкомату та поліцейські помітили чоловіка, який спочатку підозріло поводився, а потім сів в автівку BMW і зачинився в ній. Коли військовослужбовці спілкувалися із цим громадянином, той кинув страйкбольну гранату. Стався вибух, але люди не постраждали.

Порушник із місця злочину втік. Поліцейські встановили, що 48-річний фігурант є жителем Львівського району. Де він перебуває зараз — наразі встановлюють.

На місці працюють правоохоронці. Правову кваліфікацію інциденту нададуть, коли встановлять усі його обставини.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік скоїв теракт, унаслідок якого загинув військовослужбовець ТЦК та СП. Ще один працівник військкомату та двоє поліцейських травмувалися. Найближчі 15 років терорист проведе у в'язниці.

Також ми повідомляли, що на Закарпатті жінка побила військовослужбовця ТЦК та СП дорожнім знаком Stop. Її засудили до двох років іспитового строку.