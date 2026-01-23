Відео
Головна Львів Житель Львівщини кинув гранату у військових ТЦК — стався вибух

Житель Львівщини кинув гранату у військових ТЦК — стався вибух

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 23:45
На Львівщині чоловік кинув гранату у працівників ТЦК — його розшукують
Граната в руці. Фото ілюстративне: istock.com

У п'ятницю, 23 січня, близько 17:00, у селі Солонці Львівського району стався інцидент за участю працівників ТЦК і цивільного чоловіка. Військовозобов'язаний намагався травмувати представників військкомату, кинувши боєприпас. Наразі порушника розшукують.

Про це повідомили в Поліції Львівської області.

Читайте також:

Напад на працівників ТЦК 

Під час заходів оповіщення представники військкомату та поліцейські помітили чоловіка, який спочатку підозріло поводився, а потім сів в автівку BMW і зачинився в ній. Коли військовослужбовці спілкувалися із цим громадянином, той кинув страйкбольну гранату. Стався вибух, але люди не постраждали.

Порушник із місця злочину втік. Поліцейські встановили, що 48-річний фігурант є жителем Львівського району. Де він перебуває зараз — наразі встановлюють. 

На місці працюють правоохоронці. Правову кваліфікацію інциденту нададуть, коли встановлять усі його обставини.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік скоїв теракт, унаслідок якого загинув військовослужбовець ТЦК та СП. Ще один працівник військкомату та двоє поліцейських травмувалися. Найближчі 15 років терорист проведе у в'язниці.

Також ми повідомляли, що на Закарпатті жінка побила військовослужбовця ТЦК та СП дорожнім знаком Stop. Її засудили до двох років іспитового строку.

Львів вибух граната ТЦК та СП військовослужбовці
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
