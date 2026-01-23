На Львівщині чоловік кинув гранату у працівників ТЦК — його розшукують

Житель Львівщини кинув гранату у військових ТЦК — стався вибух
У п'ятницю, 23 січня, близько 17:00, у селі Солонці Львівського району стався інцидент за участю працівників ТЦК і цивільного чоловіка. Військовозобов'язаний намагався травмувати представників військкомату, кинувши боєприпас. Наразі порушника розшукують.
Про це повідомили в Поліції Львівської області.
Напад на працівників ТЦК
Під час заходів оповіщення представники військкомату та поліцейські помітили чоловіка, який спочатку підозріло поводився, а потім сів в автівку BMW і зачинився в ній. Коли військовослужбовці спілкувалися із цим громадянином, той кинув страйкбольну гранату. Стався вибух, але люди не постраждали.
Порушник із місця злочину втік. Поліцейські встановили, що 48-річний фігурант є жителем Львівського району. Де він перебуває зараз — наразі встановлюють.
На місці працюють правоохоронці. Правову кваліфікацію інциденту нададуть, коли встановлять усі його обставини.
Нагадаємо, у Дніпрі чоловік скоїв теракт, унаслідок якого загинув військовослужбовець ТЦК та СП. Ще один працівник військкомату та двоє поліцейських травмувалися. Найближчі 15 років терорист проведе у в'язниці.
Також ми повідомляли, що на Закарпатті жінка побила військовослужбовця ТЦК та СП дорожнім знаком Stop. Її засудили до двох років іспитового строку.
Читайте Новини.LIVE!