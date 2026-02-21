Видео
Видео

Жителей Львова предупреждают об ухудшение погоды

Жителей Львова предупреждают об ухудшение погоды

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 19:03
Погода во Львове и области на 22 февраля — синоптики предупредили об опасности
Снежная погода. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 22 февраля 2026 года, на Львовщине ожидается облачная погода с прояснениями и ночной мокрый снег. Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах и объявили І уровень опасности.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Львовского РЦГМ.

Читайте также:

Прогноз погоды во Львове и области на 22 февраля

По прогнозу, по Львовской области ночью возможен небольшой мокрый снег, днем существенных осадков не предвидится. Ночью и утром местами слабый туман. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в области ночью составит от -4°C до +1°C, днем воздух прогреется до +2...+7°C.

Во Львове ночью ожидается -1...-3°C, днем +4...+6°C.

Из-за гололеда на 22 февраля по области и городу объявлен І уровень опасности (желтый). Водителей и пешеходов призывают быть осторожными.

Попередження про погодну небезпеку на Львівщині
Предупреждение о погодной опасности. Фото: Львовский РЦГМ

Погода в Украине

Синоптики ранее сообщали, что в выходные, 21-22 февраля, в большинстве областей Украины сохранится морозная погода. Во многих регионах ожидаются ощутимые минусовые температуры.

В то же время синоптик Наталья Птуха рассказала, когда стоит ждать потепления. По ее словам, в ночные часы еще возможны морозы, однако днем температура воздуха постепенно будет повышаться.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
