Погода во Львове и области на 22 февраля — синоптики предупредили об опасности

Снежная погода. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 22 февраля 2026 года, на Львовщине ожидается облачная погода с прояснениями и ночной мокрый снег. Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах и объявили І уровень опасности.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Львовского РЦГМ.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды во Львове и области на 22 февраля

По прогнозу, по Львовской области ночью возможен небольшой мокрый снег, днем существенных осадков не предвидится. Ночью и утром местами слабый туман. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в области ночью составит от -4°C до +1°C, днем воздух прогреется до +2...+7°C.

Во Львове ночью ожидается -1...-3°C, днем +4...+6°C.

Из-за гололеда на 22 февраля по области и городу объявлен І уровень опасности (желтый). Водителей и пешеходов призывают быть осторожными.

Предупреждение о погодной опасности. Фото: Львовский РЦГМ

Погода в Украине

Синоптики ранее сообщали, что в выходные, 21-22 февраля, в большинстве областей Украины сохранится морозная погода. Во многих регионах ожидаются ощутимые минусовые температуры.

В то же время синоптик Наталья Птуха рассказала, когда стоит ждать потепления. По ее словам, в ночные часы еще возможны морозы, однако днем температура воздуха постепенно будет повышаться.