Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Синоптики попереджають львів'ян про погодну небезпеку

Синоптики попереджають львів'ян про погодну небезпеку

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 19:03
Прогноз погоди у Львові та області 22 лютого — синоптики оголосили небезпеку
Снігова погода. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 22 лютого 2026 року, на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями та нічний мокрий сніг. Синоптики також попереджають про ожеледицю на дорогах і оголосили І рівень небезпечності.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на прогноз Львівського РЦГМ.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди у Львові та області на 22 лютого

За прогнозом, по Львівській області вночі можливий невеликий мокрий сніг, вдень істотних опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями слабкий туман. На дорогах збережеться ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме від -4°C до +1°C, вдень повітря прогріється до +2…+7°C.

У Львові вночі очікується -1…-3°C, вдень +4…+6°C.

Через ожеледицю на 22 лютого по області та місту оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Водіїв і пішоходів закликають бути обережними.

Попередження про погодну небезпеку на Львівщині
Попередження про погодну небезпеку. Фото: Львівський РЦГМ

Погода в Україні

Синоптики раніше повідомляли, що у вихідні, 21-22 лютого, в більшості областей України збережеться морозна погода. У багатьох регіонах очікуються відчутні мінусові температури.

Водночас синоптикиня Наталія Птуха розповіла, коли варто чекати потепління. За її словами, в нічні години ще можливі морози, однак удень температура повітря поступово підвищуватиметься.

погода Львів Львівська область прогноз погоди небезпека
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації