Прогноз погоди у Львові та області 22 лютого — синоптики оголосили небезпеку

У неділю, 22 лютого 2026 року, на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями та нічний мокрий сніг. Синоптики також попереджають про ожеледицю на дорогах і оголосили І рівень небезпечності.

Прогноз погоди у Львові та області на 22 лютого

За прогнозом, по Львівській області вночі можливий невеликий мокрий сніг, вдень істотних опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями слабкий туман. На дорогах збережеться ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме від -4°C до +1°C, вдень повітря прогріється до +2…+7°C.

У Львові вночі очікується -1…-3°C, вдень +4…+6°C.

Через ожеледицю на 22 лютого по області та місту оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Водіїв і пішоходів закликають бути обережними.

Погода в Україні

Синоптики раніше повідомляли, що у вихідні, 21-22 лютого, в більшості областей України збережеться морозна погода. У багатьох регіонах очікуються відчутні мінусові температури.

Водночас синоптикиня Наталія Птуха розповіла, коли варто чекати потепління. За її словами, в нічні години ще можливі морози, однак удень температура повітря поступово підвищуватиметься.