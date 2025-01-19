Во Львове прошла акция в поддержку военнопленных

Участники акции Free Azov в центре Львова. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 19 января, неравнодушные жители Львова в очередной раз собрались на традиционную акцию поддержки военнопленных Вооруженных сил Украины, чтобы напомнить всем гражданам нашего государства о защитниках, которые находятся во вражеской неволе. В мероприятии приняли участие близкие и друзья пленных военных, а также их боевые побратимы.

На месте происшествия побывала корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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В Львове родные и друзья пленных военных собрались на акцию, чтобы напомнить гражданам Украины, что тысячи военнослужащих Сил обороны до сих пор находятся в плену захватчиков. Также присутствовали боевые побратимы пленных.

Участники акции держали плакаты с лозунгами вроде "Волю Azov", "Их пытают, пока вы молчите", "Найти и вернуть" и другие.

На акции присутствовали люди разных возрастов — как молодежь, так и более старшие. Также можно было увидеть детей. Автомобили, которые проезжали мимо, сигналили участникам акции в знак поддержки.

Женщины на акции Free Azov. фото: Новини.LIVE

Львовяне вышли на поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

Акция Free Azov. фото: Новини.LIVE

Люди с плакатами. Фото: Новини.LIVE

Львовяне на акции Free Azov. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что аналогичная акция в поддержку военнопленных прошла сегодня на одной из центральных улиц Киева.

Ранее мы писали, что Украина и Россия в течение 2024 года провели 11 обменов военнопленными. Нашему государству удалось вернуть более тысячи бойцов.