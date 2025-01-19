У Львові пройшла акція в підтримку військовополонених

Учасники акції Free Azov у центры Львова. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 19 січня, небайдужі мешканці Львова в черговий раз зібралися на традиційну акцію підтримки військовополонених Збройних сил України, аби нагадати всім громадянам нашої держави про захисників, які перебувають у ворожій неволі. В заході взяли участь близькі та друзі полонених військових, а також їх бойові побратими.

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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У Львові рідні та друзі полонених військових зібралися на акцію, щоб нагадати громадянам України, що тисячі військовослужбовців Сил оборони і досі знаходяться полоні загарбників. Також були присутні бойові побратими полонених.

Учасники акції тримали плакати за гаслами на кшталт "Волю Azov", "Їх катують поки ви мовчите", "Знайти та повернути" та інші.

На акції були присутні люди різного віку — як молодь, так і більш старші. Також можна було побачити дітей. Автомобілі, які проїжджали повз, сигналили учасникам акції у знак підтримки.

Жінки на акції Free Azov. Фото: Новини.LIVE

Львів'яни вийшли на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Акція Free Azov. Фото: Новини.LIVE

Люди з плакатами. Фото: Новини.LIVE

Львів'яни на акції Free Azov. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що аналогічна акція на підтримку військовополонених пройшла сьогодні на одній із центральних вулиць Києва.

Раніше ми писали, що Україна та Росія упродовж 2024 року провели 11 обмінів військовополоненими. Нашій державі вдалося повернути понад тисячу бійців.