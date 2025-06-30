Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Жителя Львовщины будут судить за контрабанду на более 10 млн грн

Жителя Львовщины будут судить за контрабанду на более 10 млн грн

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 01:03
Жителя Львовщины будут судить за ввоз в Украину контрабандных товаров
Контрабандные товары. Фото: Львовская областная прокуратура

35-летний житель Львовского района незаконно транспортировал товары из-за границы. За содеянное он предстанет перед судом.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в феврале текущего года фигурант ввез грузовиком из Республики Польша в Украину около двух тысяч единиц товаров зарубежного производства, в частности роботы-пылесосы, фотоаппараты, наушники, роутеры, геймпады, игровые консоли, микрофоны и павербанки. Также среди контрабанды были почти шесть тысяч иностранных косметических средств для волос, два спортивных мотоцикла и брендовая одежда. Общая стоимость контрабандного товара — более десяти миллионов гривен. Все эти вещи изъяли и наложили на них арест.

Обвинительный акт по факту контрабанды товаров (часть первая статьи 201-3 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) направили в суд. Фигуранту грозит штраф.

Напомним, в Харькове 21-летний молодой человек сотрудничал с россиянами. Коллаборанта приговорили к 15 годам заключения.

Также мы сообщали, что военнослужащий из Одесской области устроил стрельбу возле бара, в результате чего травмировались люди. Ему назначили наказание в виде испытательного срока.

суд контрабанда Львов товары Львовская область судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации