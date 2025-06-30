Жителя Львовщины будут судить за ввоз в Украину контрабандных товаров

Контрабандные товары. Фото: Львовская областная прокуратура

35-летний житель Львовского района незаконно транспортировал товары из-за границы. За содеянное он предстанет перед судом.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

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Детали дела

По данным следствия, в феврале текущего года фигурант ввез грузовиком из Республики Польша в Украину около двух тысяч единиц товаров зарубежного производства, в частности роботы-пылесосы, фотоаппараты, наушники, роутеры, геймпады, игровые консоли, микрофоны и павербанки. Также среди контрабанды были почти шесть тысяч иностранных косметических средств для волос, два спортивных мотоцикла и брендовая одежда. Общая стоимость контрабандного товара — более десяти миллионов гривен. Все эти вещи изъяли и наложили на них арест.

Обвинительный акт по факту контрабанды товаров (часть первая статьи 201-3 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) направили в суд. Фигуранту грозит штраф.

Напомним, в Харькове 21-летний молодой человек сотрудничал с россиянами. Коллаборанта приговорили к 15 годам заключения.

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