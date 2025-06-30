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Головна Львів Жителя Львівщини судитимуть за контрабанду на понад 10 млн грн

Жителя Львівщини судитимуть за контрабанду на понад 10 млн грн

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 01:03
Жителя Львівщини судитимуть за ввезення в Україну контрабандних товарів
Контрабандні товари. Фото: Львівська обласна прокуратура

35-річний житель Львівського району незаконно транспортував товари із-за кордону. За вчинене він постане перед судом.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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Деталі справи

За даними слідства, у лютому поточного року фігурант ввіз  вантажівкою із Республіки Польщі в Україну близько двох тисяч одиниць товарів закордонного виробництва, зокрема роботи-пилососи, фотоапарати, навушники, роутери, геймпади, ігрові консолі, мікрофони та павербанки. Також серед контрабанди були майже шість тисяч іноземних косметичних засобів для волосся, два спортивних мотоцикли та брендовий одяг. Загальна вартість контрабандного товару — понад десять мільйонів гривень. Усі ці речі вилучили та наклали на них арешт.

Обвинувальний акт за фактом контрабанди товарів (частина перша статті 201-3 Кримінального кодексу України, — Ред.) скерували до суду. Фігуранту загрожує штраф.

Нагадаємо, у Харкові 21-річний молодик співпрацював із росіянами. Колаборанта засудили до 15 років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що військовослужбовець з Одещини влаштував стрілянину біля бару, унаслідок чого травмувалися люди. Йому призначили покарання у вигляді іспитового строку.

суд контрабанда Львів товари Львівська область судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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