Жителя Львівщини судитимуть за ввезення в Україну контрабандних товарів

Контрабандні товари. Фото: Львівська обласна прокуратура

35-річний житель Львівського району незаконно транспортував товари із-за кордону. За вчинене він постане перед судом.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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Деталі справи

За даними слідства, у лютому поточного року фігурант ввіз вантажівкою із Республіки Польщі в Україну близько двох тисяч одиниць товарів закордонного виробництва, зокрема роботи-пилососи, фотоапарати, навушники, роутери, геймпади, ігрові консолі, мікрофони та павербанки. Також серед контрабанди були майже шість тисяч іноземних косметичних засобів для волосся, два спортивних мотоцикли та брендовий одяг. Загальна вартість контрабандного товару — понад десять мільйонів гривень. Усі ці речі вилучили та наклали на них арешт.

Обвинувальний акт за фактом контрабанди товарів (частина перша статті 201-3 Кримінального кодексу України, — Ред.) скерували до суду. Фігуранту загрожує штраф.

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