Жителей Львовщины предупредили о возможном отключении света

Львов без электроэнергии. Фото: Роман Балук

На Львовщине на энергетических объектах продолжаются ремонтные работы, поэтому возможно прекращение электроснабжения. Ремонты производятся для того, чтобы подготовиться к зиме и без аварий войти в отопительный сезон.

Об этом сообщили в "Львовоблэнерго" .

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Ремонты будут продолжаться до октября

"Наши энергетики продолжают работы на энергетических объектах. Речь идет как о восстановлении объектов, подвергшихся ударам врага, так и о плановых ремонтах других объектов. Это плановые ежегодные работы с целью подготовки к отопительному сезону", — рассказал первый заместитель начальника Львовской ОВ Андрей Годик.

Поэтому летом может возникнуть дефицит мощности в энергосистеме и, как следствие, будут внедрены графики отключений электроэнергии.

"Сейчас дефицита нет, поэтому нет и отключений. Надо учитывать многие факторы: вражеские атаки, ремонтную кампанию, погодные условия. Это все может влиять на баланс генерирующей мощности в энергосистеме Украины", — отметил технический директор "Львовоблэнерго" Роман Иванцов.

Отключения могут применяться как к юридическим лицам, так и ко всем потребителям. В частности, речь идет о графиках почасовых отключений. Сейчас нарабатывают изменения в эти графики. Их должны впоследствии оприлюднить на сайте "Львовоблэнерго". Кроме того, могут быть и аварийные отключения, о которых заранее сообщить невозможно.

Когда будет дефицит мощности

"Дефицит мощности может возникать с 18:00 до 23:00, ведь именно тогда самая большая нагрузка на систему. Поэтому прошу в это время максимально разумно использовать электроэнергию. Также лучше ограничить использование энергоемких приборов и наружной рекламы, чтобы мы могли спокойно пройти этот период. Больше всего электроэнергии летом потребляют координаторы и охлаждающие станции", — подчеркнул Роман Иванцов

Как сообщает Львовский городской совет со ссылкой на "Львовоблэнерго", в частности, ухудшение электроснабжения возможно у жителей ул. Кульпарковской (вместе с близлежащими улицами), ул. Симоненко, ул. Любинской, ул. Городоцкой (район Привокзального рынка), ул. Выговского, ул. Петрлюры и ул. Садовой . Возможно ухудшение электропитания в медицинских и других учреждениях, расположенных в районе указанных улиц.

"Львовоблэнерго" просит проверить исправность и готовность к работе автономных источников резервного питания этих потребителей.

Напомним, мы ранее писали, что Львовян предупредили о серьезных проблемах с электричеством.