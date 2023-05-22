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Жителів Львівщини попередили про можливе відключення світла

22 травня 2023 12:26
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Жителів Львівщини попередили про можливе відключення світла
Львів без електроенергії. Фото: Роман Балук
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині на енергетичних об’єктах тривають ремонтні роботи, тож можливе припинення електропостачання. Ремонти проводять задля того, щоб підготуватися до зими і без аварій увійти в опалювальний сезон.

Про це повідомили в "Львівобленерго".

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Ремонти триватимуть до жовтня

"Наші енергетики продовжують роботи на енергетичних об’єктах. Йдеться, як про відновлення об’єктів, які зазнали ударів ворога, так і про планові ремонти інших об’єктів. Це планові щорічні роботи з метою підготовки до опалювального сезону",  — розповів перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.

Саме тому влітку може виникнути дефіцит потужності в енергосистемі і, як наслідок, будуть впроваджені графіки відключень електроенергії.

"Зараз дефіциту немає, тому немає і відключень. Треба враховувати багато чинників: ворожі атаки, ремонтну кампанію, погодні умови. Це все може впливати на баланс генеруючої потужності в енергосистемі України", — зазначив технічний директор "Львівобленерго" Роман Іванців.

Відключення можуть застосовувати як до юридичних осіб, так і до всіх споживачів. Зокрема, йдеться про графіки погодинних відключень. Зараз напрацьовують зміни до цих графіків. Їх мають згодом оприлюнити на сайті "Львівобленерго". Окрім того, можуть бути й аварійні відключення, про які завчасно повідомити неможливо.

Коли буде дефіцит потужності 

"Дефіцит потужності може виникати з 18:00 до 23:00, адже саме тоді найбільше навантаження на систему. Тому прошу в цей час максимально розумно використовувати електоенергію. Також краще обмежити використання енергоємних приладів і зовнішньої реклами, щоб ми могли спокійно пройти цей період. Найбльше електроенергії влітку споживають коордиціонери і охолоджуючі станції. Додам, в будь-яку пору року найбільше потужності споживають побутові прилади, зокрема, електрочайники",  — наголосив Роман Іванців.

Як повідомляє Львівська міська рада із посиланням на "Львівобленерго", зокрема, погіршення електропостачання можливе у мешканців вул. Кульпарківської (разом з прилеглими вулицями), вул. Симоненка, вул. Любінської, вул. Городоцької (район Привокзального ринку), вул. Виговського, вул. Петрлюри та вул. Садової. Також можливе погіршення електроживлення у медичних та інших установах, розташованих у районі вказаних вулиць.

Відтак "Львівобленерго" просить перевірити справність і готовність до роботи автономних джерел резервного живлення цих споживачів.

Нагадаємо, ми раніше писали, що львів'ян попередили про серйозні проблеми з електрикою.

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