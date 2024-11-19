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Жительница Львовщины публиковала пропаганду СССР — что решил суд

19 ноября 2024 01:32
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Как суд наказал жительницу Львовской области за распространение пропаганды СССР в соцсетях
Здание Червоноградского райсуда Львовской области. Фото: echo80100.info
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Жительница города Великие Мосты Львовской области распространяла в соцсетях сообщения с пропагандой российской символики. За совершенное женщину привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Червоноградский городской суд Львовской области вынес 12 ноября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурантка на протяжении 2023 года публиковала в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" сообщения с пропагандой тоталитарного режима, в частности, лайкала публикации с символикой СССР.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая признала свою вину. За распространение символики коммунистического режима с использованием средств массовой информации (части первая и вторая статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины) женщину приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, однако заменили это наказание годом испытательного срока. Также нарушительница должна оплатить 15 тысяч гривен судебных издержек.

На данный момент судебное решение еще не обрело законной силы. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Тернопольской области мужчина не пришел в ТЦК, потому что забыл дату, когда должен появиться по повесткой. Суд избрал ему наказание в виде одного года испытательного срока.

Также мы сообщали, что в Харьковской области директор дома культуры во время оккупации был ведущим на концертах по случаю 9 мая и Дня флага РФ. За это нарушитель проведет 10,5 лет за решеткой и в течение 11 лет не сможет занимать руководящие должности.

суд соцсети Львовская область пропаганда судебные решения

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