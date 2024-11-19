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Жителька Львівщини публікувала пропаганду СРСР — що вирішив суд

19 листопада 2024 01:32
Чекарьова Марія - редактор
Як суд покарав жительку Львівської області за поширення пропагандою СРСР у соцмережах
Будівля Червоноградського районного суду Львівської області. Фото: echo80100.info
Чекарьова Марія - редактор

Жителька міста Великі Мости Львівської області поширювала в соцмережах дописи з пропагандою російської символіки. За вчинене жінку притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Червоноградський міський суд Львівської області ухвалив 12 листопада.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурантка впродовж 2023 року публікувала в забороненій в Україні соціальній мережі "Однокласники" дописи із пропагандою тоталітарного режиму, зокрема лайкала публікації із символікою СРСР.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачена визнала свою провину. За поширення символіки комуністичного режиму з використанням засобів масової інформації (частини перша та друга статті 436-1 Кримінального кодексу України) жінку засудили до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна, однак замінили це покарання роком іспитового терміну. Також порушниця має сплатити 15 тисяч гривень судових витрат.

Наразі судове рішення ще не було законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Тернопільській області чоловік не прийшов до ТЦК, тому що забув дату, коли мав з'явитися за повісткою. Суд обрав йому покарання у вигляді одного року іспитового строку.

Також ми повідомляли, що в Харківській області директор будинку культури під час окупації був ведучим на концертах із нагоди 9 травня та Дня прапора РФ. За це порушник проведе 10,5 років за ґратами та впродовж 11 років не зможе обіймати керівні посади.

суд соцмережі Львівська область пропаганда судові рішення

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