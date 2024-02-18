Жилые комплексы для переселенцев — на Львовщине запустили новый проект

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук и глава Представительства МОМ в Украине Алессия Скиавон. Фото: loda.gov.ua

Во Львовской области реализуют проект по улучшению условий проживания для внутренне перемещенных лиц на востоке Украины и уже подписан соответствующий меморандум. В рамках инициативы планируется построить три жилых комплекса в громадах Каменка-Бугская и Дрогобычская, а также провести реновацию здания недостроенной больницы в городе Старый Самбор для обеспечения жильем почти 1500 переселенцев.

Об этом сообщил пресс-центр Львовской областной военной администрации в воскресенье, 18 февраля.

Жилые комплексы для переселенцев на Львовщине

Директор департамента экономической политики областной государственной администрации Степан Куйбида заявил, что для осуществления проекта такого уровня необходимы серьезные и обдуманные действия.

"Мы официально подтвердили нашу готовность к запуску проекта, хотя на деле занимаемся его подготовкой уже более шести месяцев. Выбор соответствующих громад, участков земли, организация рабочих встреч — это лишь часть процесса, которая не видна публике, но требует значительных усилий и времени. Завершение проекта запланировано на конец 2025 года", — уточнил Куйбида.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. Фото:

loda.gov.ua

Напомним, что выплаты на проживание переселенцам с 1 марта 2024 года будут продлены на 6 месяцев для большинства нынешних получателей.

Ранее в Швеции заявили, что в 2024 году правительство намерено существенно расширить поддержку беженцев из Украины.