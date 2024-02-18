Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Житлові комплекси для переселенців — на Львівщині запустили новий проєкт arrow

Житлові комплекси для переселенців — на Львівщині запустили новий проєкт

18 лютого 2024 16:51
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Житлові комплекси для переселенців — на Львівщині запустили новий проєкт
Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук та голова Представництва МОМ в Україні Алесія Скіавон. Фото: loda.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Львівській області реалізують проєкт щодо покращення умов проживання для внутрішньо переміщених осіб на сході України та вже підписано відповідний меморандум. В рамках ініціативи планується збудувати три житлові комплекси у громадах Кам'янка-Бузька та Дрогобицька, а також провести реновацію будівлі недобудованої лікарні у місті Старий Самбір для забезпечення житлом майже 1500 переселенців.

Про це повідомив пресцентр Львівської обласної військової адміністрації у неділю, 18 лютого.

Житлові комплекси для переселенців на Львівщині

Директор департаменту економічної політики обласної державної адміністрації Степан Куйбіда заявив, що для здійснення проєкту такого рівня потрібні серйозні та обдумані дії.

"Ми офіційно підтвердили нашу готовність до запуску проєкту, хоча насправді займаємося його підготовкою вже понад шість місяців. Вибір відповідних громад, ділянок землі, організація робочих зустрічей — це лише частина процесу, яку не видно публіці, але яка потребує значних зусиль та часу. Завершення проєкту заплановано на кінець 2025 року", уточнив Куйбіда.

Ірина Верещук
Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук. Фото:
loda.gov.ua

Нагадаємо, що виплати на проживання переселенцям з 1 березня 2024 року будуть продовжені на 6 місяців для більшості отримувачів.

Раніше у Швеції заявили, що у 2024 році уряд має намір суттєво розширити підтримку біженців з України.

Ірина Верещук
переселенці
житло
ВПО
угода
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

Актуальне по темі