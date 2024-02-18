Житлові комплекси для переселенців — на Львівщині запустили новий проєкт

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук та голова Представництва МОМ в Україні Алесія Скіавон. Фото: loda.gov.ua

У Львівській області реалізують проєкт щодо покращення умов проживання для внутрішньо переміщених осіб на сході України та вже підписано відповідний меморандум. В рамках ініціативи планується збудувати три житлові комплекси у громадах Кам'янка-Бузька та Дрогобицька, а також провести реновацію будівлі недобудованої лікарні у місті Старий Самбір для забезпечення житлом майже 1500 переселенців.

Про це повідомив пресцентр Львівської обласної військової адміністрації у неділю, 18 лютого.

Житлові комплекси для переселенців на Львівщині

Директор департаменту економічної політики обласної державної адміністрації Степан Куйбіда заявив, що для здійснення проєкту такого рівня потрібні серйозні та обдумані дії.

"Ми офіційно підтвердили нашу готовність до запуску проєкту, хоча насправді займаємося його підготовкою вже понад шість місяців. Вибір відповідних громад, ділянок землі, організація робочих зустрічей — це лише частина процесу, яку не видно публіці, але яка потребує значних зусиль та часу. Завершення проєкту заплановано на кінець 2025 року", — уточнив Куйбіда.

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук. Фото:

loda.gov.ua

Нагадаємо, що виплати на проживання переселенцям з 1 березня 2024 року будуть продовжені на 6 місяців для більшості отримувачів.

Раніше у Швеції заявили, що у 2024 році уряд має намір суттєво розширити підтримку біженців з України.