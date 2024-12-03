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Живёт без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

3 декабря 2024 12:15
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Реабилитация после войны — история украинского героя, потерявшего глаза
Военный Павел Марцинюк с реабилитологом во Львове. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Война беспощадно изменяет жизнь, оставляя на теле и душе неизгладимые раны. Один из героев, чья судьба стала символом несокрушимости, — украинский защитник, потерявший зрение, но не потерявший веру в жизнь. Он родом из Хмельнитчины, ему 33, у него трое детей, и он вступил в ряды защитников еще за год до полномасштабного вторжения.

Кем был до начала великой войны, как получил ранения и как заново учится ходить военный Павел Марцинюк, читайте в материале Новини.LIVE

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История военного Павла Марцинюка

Украинский военный Павел Марцинюк в гражданской жизни работал водителем, а в 2021 году пошел на контракт в десантно-штурмовые войска. Был на востоке Украины, Донецком, Луганском, Харьковском направлениях.

"Первая должность — водитель-радиотелефонист. Прошел боевое слаживание со своими собратьями, и мы выехали в зону ООС. И с тех пор, и когда стала полномасштабная - так сказать, втянулся, познакомился с хорошими своими собратьями. Многих уже нет в живых. Вечная им память", — говорит Марцинюк.

Мужчина говорит, на фронте каждая секунда может стать роковой. Свое ранение он получил при прохождении основ инженерной подготовки.

"Инструктор взял противотанковую мину, отнес от меня влево где-то на метров 2 или 3, и прыгнул на нее. По непонятным мне причинам. И вот такие последствия. Я потерял зрение, упустил возможность увидеть своих детей, самое страшное, что я в жизни боялся", — вспоминает военный.

После продолжительного лечения мужчина оказался перед новой реальностью: полная тьма. Трудно было принять, что теперь все придется учиться заново. У военного была надежда, что хотя бы один глаз удастся спасти, но нет. Ему установили импланты, но он не падает духом.

Война забрала глаза - история защитника, который снова учится ходить - фото 1
Военный Павел Марцинюк. Фото: Новини.LIVE

"Я благодарю Бога за то, что жив. Руки и ноги остались. Смогу ходить, руками что-то делать", — отмечает защитник.

Пережив многочисленные операции и поддержка семьи, собратьев и волонтеров, он сумел сделать первый шаг — буквально и метафорически. Сегодня мужчина проходит реабилитацию в Центре "Несокрушимые".

"Здесь я приобретаю новый опыт, учусь, как передвигаться, ориентироваться. Я не хочу чувствовать себя беспомощным, я хочу помогать своей семье, своим детям. Что я сейчас могу? Я сейчас ничего не могу. Морально сейчас немного тяжеловато, но верю в то, что я где-то себя найду", — делится мыслями Павел.

Война забрала глаза - история защитника, который снова учится ходить - фото 2
Павел Марцинюк учится ходить. Фото: Новини.LIVE

По его словам, в планах — помогать, вдохновлять подобных себе людей, потому что война внесла в жизнь людей необратимые изменения.

Напомним, мы ранее писали историю защитника, защищавшего Киев, получил ранения на фронте и прошел долгий путь реабилитации.

Мы также писали, сколько выплат будут получать военнослужащие, которые получили ранения во время выполнения боевого задания.

здоровье Львов история Истории жизни война в Украине реабилитация защитники

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