Урожайность пшеницы снизилась — каким будет агросезон 2025 на Львовщине

Сбор урожая. Иллюстративное фото: Depositphotos

Из-за холодной весны аграрии Львовщины начали жатву с существенным опозданием. Урожай ячменя — стабильный, а вот пшеница и рапс дали более низкую урожайность. В то же время посевные площади в области выросли, а фермеры ожидают рекорд на кукурузу.

Детали начала уборочной кампании на Львовщине рассказала в комментарии Новини.LIVE директор департамента агропромышленного развития Львовской ОГА Людмила Гончаренко.

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Первые результаты: ячмень, пшеница и рапс

Жатва на Львовщине официально стартовала две недели назад, с заметной задержкой по сравнению с 2024 годом. По словам специалистов, в этом году погодные условия значительно усложнили старт сельскохозяйственного сезона.

"Жатва на Львовщине началась уже две недели назад. Если сравнивать с прошлым годом, то стартовали позже на две недели. Основная причина — холодная весна и низкие ночные температуры. Это замедлило развитие культур", — объясняет чиновница.

Первым традиционно начали собирать озимый ячмень. Урожайность — почти на уровне прошлого года, с незначительным падением в пределах 1-2%.

"Ячмень показывает стабильный результат. Показатели близки к прошлогодним", — уточняет Людмила Гончаренко.

С озимой пшеницей ситуация сложнее — урожайность на 5% ниже, хотя собрано пока только 10% от запланированных площадей.

"Пшеницу только начали собирать, пока рано делать окончательные выводы. Но видим немного худшие результаты", — говорит специалист.

Что касается рапса, то здесь падение урожайности еще ощутимее — на 15-20%. Причина — изреженность посевов из-за неблагоприятных условий весной.

Выросли площади и ставки на кукурузу

В этом году на Львовщине посевная площадь увеличилась на 14 тысяч гектаров, и аграрии сделали акцент на кукурузу.

"В этом году посеяли намного больше кукурузы, чем в прошлом году. И если погода будет благоприятной, есть все шансы получить хороший урожай. Даже выше, чем в 2024 году", — отмечает Людмила Гончаренко.

Влага, которую дают теплые дожди летом, способствует развитию кукурузы. Поэтому фермеры ожидают прирост как урожайности, так и валового сбора — благодаря расширению площадей.

Зерна на Львовщине достаточно

Впрочем, даже со снижением урожайности части культур, продовольственная ситуация в области стабильная. Львовщина выращивает зерновых и масличных в 3-4 раза больше, чем потребляет сама.

"То, что мы выращиваем — в несколько раз превышает наши внутренние потребности. И это касается как питания, так и переработки, кормов, семян. Сейчас продолжается активная фаза уборки. В августе ожидают пик жатвы", — отмечает Гончаренко.

Напомним, мы ранее писали, что жатва в Украине набирает обороты, и среди регионов-лидеров — Одесская область, которая показала самые высокие результаты.

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