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Головна Львів Жнива на Львівщині — чому цьогоріч пізніше і що з урожаєм

Жнива на Львівщині — чому цьогоріч пізніше і що з урожаєм

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 15:05
Врожайність пшениці знизилася – яким буде агросезон 2025 на Львівщині
Збір урожаю. Ілюстративне фото: Depositphotos

Через холодну весну аграрії Львівщини розпочали жнива із суттєвим запізненням. Урожай ячменю — стабільний, а от пшениця та ріпак дали нижчу врожайність. Водночас посівні площі в області зросли, а фермери очікують рекорд на кукурудзу.

Деталі початку жнивної кампанії на Львівщині розповіла у коментарі Новини.LIVE директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА Людмила Гончаренко.

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Перші результати: ячмінь, пшениця та ріпак 

Жнива на Львівщині офіційно стартували два тижні тому, із помітною затримкою у порівнянні з 2024 роком. За словами фахівців, цього року погодні умови значно ускладнили старт сільськогосподарського сезону.

"Жнива на Львівщині розпочалися уже два тижні тому. Якщо порівнювати з минулим роком, то стартували пізніше на два тижні. Основна причина — холодна весна і низькі нічні температури. Це уповільнило розвиток культур", — пояснює посадовиця.

Першим традиційно почали збирати озимий ячмінь. Врожайність — майже на рівні минулого року, з незначним падінням у межах 1–2%.

"Ячмінь показує стабільний результат. Показники близькі до торішніх", — уточнює Людмила Гончаренко.

З озимою пшеницею ситуація складніша — урожайність на 5% нижча, хоча зібрано наразі лише 10% від запланованих площ.

"Пшеницю тільки почали збирати, наразі рано робити остаточні висновки. Але бачимо трохи гірші результати", — каже фахівчиня.

Що стосується ріпаку, то тут падіння врожайності ще відчутніше — на 15–20%. Причина — зрідженість посівів через несприятливі умови навесні.

Зросли площі та ставки на кукурудзу

Цьогоріч на Львівщині посівна площа збільшилася на 14 тисяч гектарів, і аграрії зробили акцент на кукурудзу.

"Цього року посіяли набагато більше кукурудзи, ніж торік. І якщо погода буде сприятливою, є всі шанси отримати хороший урожай. Навіть вищий, ніж у 2024 році", — зауважує Людмила Гончаренко.

Волога, яку дають теплі дощі влітку, сприяє розвитку кукурудзи. Відтак фермери очікують приріст як урожайності, так і валового збору — завдяки розширенню площ.

Зерна на Львівщині достатньо

Втім, навіть зі зниженням урожайності частини культур, продовольча ситуація в області стабільна. Львівщина вирощує зернових та олійних у 3–4 рази більше, ніж споживає сама.

"Те, що ми вирощуємо — у кілька разів перевищує наші внутрішні потреби. І це стосується як харчування, так і переробки, кормів, насіння. Зараз триває активна фаза збирання. У серпні очікують пік жнив", — зазначає Гончаренко.

Нагадаємо, ми раніше писали, що жнива в Україні набирають обертів, і серед регіонів-лідерів — Одещина, яка показала найвищі результати.

Ми також писали, яка європейська країна залишилась без українського зерна.

сільське господарство Львівська область врожай пшениця ячмінь
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
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