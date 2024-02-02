Со Львова начнут ездить поезда в большинство стран Европы
Европейский Союз объявил о значительном развитии железнодорожного сообщения через континент, соединяющий Средиземноморский регион от южной Испании до Украины. Это сделает данное направление единственным маршрутом, пересекающим Европу.
Как сообщает испанское издание Levante.
Львов станет частью Средиземноморского коридора
В результате реализации этого проекта Украину включили в глобальный железнодорожный проект. Это сделает Средиземноморский коридор единственным маршрутом, пересекающим Европу.
Пассажирские поезда будут двигаться со скоростью 160 км/ч и пересекать границы всего за 25 минут.
Сообщение начнется от южного побережья Испании, пролегая через Альмерию, Гранаду и Антекеру, а закончится во Львове.
По словам министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, соглашение о новом железнодорожном коридоре является ключевым этапом в развитии Европейского Союза. Он подчеркнул, что это усугубит единство ЕС, а также стимулирует экономический рост.
Новый коридор, объединяющий инициативы Испании и ЕС, является шагом к совершенствованию транспортной интеграции в Европе и будет способствовать эффективной мобильности и торговле между странами ЕС.
Ранее мы сообщали, что профсоюз немецких машинистов начал забастовку на железной дороге 24 января. Он будет держать шесть дней – это самый масштабный протест в истории страны.
Напомним, что депутаты Киевского городского совета решили переименовать железнодорожные объекты столицы . Речь идет о 10 станциях и железнодорожных платформах.
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