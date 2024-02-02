Со Львова начнут ездить поезда в большинство стран Европы

Поезд на железной дороге. Фото: Мы-Украина

Европейский Союз объявил о значительном развитии железнодорожного сообщения через континент, соединяющий Средиземноморский регион от южной Испании до Украины. Это сделает данное направление единственным маршрутом, пересекающим Европу.

Как сообщает испанское издание Levante.

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Львов станет частью Средиземноморского коридора

В результате реализации этого проекта Украину включили в глобальный железнодорожный проект. Это сделает Средиземноморский коридор единственным маршрутом, пересекающим Европу.

Пассажирские поезда будут двигаться со скоростью 160 км/ч и пересекать границы всего за 25 минут.

Сообщение начнется от южного побережья Испании, пролегая через Альмерию, Гранаду и Антекеру, а закончится во Львове.

По словам министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, соглашение о новом железнодорожном коридоре является ключевым этапом в развитии Европейского Союза. Он подчеркнул, что это усугубит единство ЕС, а также стимулирует экономический рост.

Новый коридор, объединяющий инициативы Испании и ЕС, является шагом к совершенствованию транспортной интеграции в Европе и будет способствовать эффективной мобильности и торговле между странами ЕС.

Ранее мы сообщали, что профсоюз немецких машинистов начал забастовку на железной дороге 24 января. Он будет держать шесть дней – это самый масштабный протест в истории страны.

Напомним, что депутаты Киевского городского совета решили переименовать железнодорожные объекты столицы . Речь идет о 10 станциях и железнодорожных платформах.