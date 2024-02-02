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Зі Львову почнуть їздити потяги у більшість країн Європи

2 лютого 2024 13:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зі Львову почнуть їздити потяги у більшість країн Європи
Потяг на залізниці. Фото: Ми-Україна
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Європейський Союз оголосив про значний розвиток залізничного сполучення через континент, який поєднає Середземноморський регіон від південної Іспанії до України. Це зробить даний напрямок єдиним маршрутом, який перетинає Європу.

Як повідомляє іспанське видання Levante.

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Залізничний шлях від південного берега Іспанії до Львова. Фото: скриншот

Львів стане частиною Середземноморського коридору

Внаслідок реалізації цього проєкту, Україну включили до глобального залізничного проєкту. Це зробить Середземноморський коридор єдиним маршрутом, який перетинає Європу.

Пасажирські поїзди будуть рухатися зі швидкістю 160 км/год та перетинатимуть кордони всього за 25 хвилин.

Сполучення почнеться від південного узбережжя Іспанії, пролягаючи через Альмерію, Гранаду та Антекеру, а закінчиться у Львові.

За словами міністра транспорту Іспанії Оскара Пуенте, угода про новий залізничний коридор є ключовим етапом в розвитку Європейського Союзу. Він підкреслив, що це посилить єдність ЄС, а також стимулює економічне зростання. 

Новий коридор, який поєднає ініціативи Іспанії та ЄС, є кроком до вдосклналення транспортної інтеграції в Європі та сприятиме ефективній мобільності та торгівлі між країнами ЄС.

Раніше ми повідомляли, що профспілка німецьких машиністів розпочала страйк на залізниці 24 січня. Він триматиме шість днів — це наймасштабніший протест в історії країни.

Нагадуємо, що депутати Київської міської ради вирішили перейменувати залізничні об'єкти столиці. Йдеться про 10 станцій та залізничних платформ.

Європейський союз
Львів
Україна
Іспанія
залізниця

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