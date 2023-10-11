Собралась депутатская элита: как во Львове роскошно гуляли свадьбу экс-чиновники

Свадебный торт стоил бешеную сумму. Фото: Lviv.media

В течении 7-8 октября, в пятизвездочном комплексе Emily Resort, недалеко от Львова, прокуроры, бывшие работники правоохранительных органов, ГБР, налоговой и депутаты праздновали пышную свадьбу Ростислава Ильницкого и Роксоланы Москвы. Вероятно, свадьба стоила молодоженам немалых денег, только двухметровый торт, по предварительным оценкам кондитеров, стоил около 100 тыс. грн.

Об этом говорится в расследовании Lviv.media.

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Жених, 31-летний Ростислав Ильницкий — экс-прокурор. В 2019 г. в Радехове Львовской области был заместителем местного прокурора. После этого планировал стать главным прокурором Херсонской области, но не сбылось. А несколько месяцев назад Ильницкий по собственному желанию уволился из прокуратуры Печерского района Киева. Кем и где он работает, узнать не удалось, в течение дня он не отвечал на звонки и не отписывал на сообщения в WhatsApp.

Жених Ростислав Ильницкий. Источник: Lviv.media

Невеста — 27-летняя Роксолана Москва, экс-работница отдела кадров Теруправления ГБР во Львове. Роксолана была уволена из бюро в марте прошлого года, однако впоследствии она через суд вернулась на работу. В сентябре прошлого года Восьмой апелляционный административный суд восстановил ее в должности и взыскал в ее пользу 231 тыс. грн за вынужденный прогул. Однако сейчас ДБР обжалует это в Верховном суде, и решение апелляционной инстанции не вступило в законную силу. Более того, невеста — дочь известной во Львове адвоката и бизнес-леди Богданы Москвы и родственница бывшей жены экс-главы ГБР Романа Трубы.

Роксолана Москва и ее мать, Богдана. Источник: Lviv.media

Роксолана обнародовала видео с первого дня своей свадьбы в соцсетях. Из него можно оценить всю роскошь праздника. Пока свои аккаунты в соцсетях Роксолана уже закрыла.

Гости на свадьбе в стиле luxury

Празднование длилось два дня. В первый день, по данным изданиям, на свадьбе у пары было более 300 гостей. Для них выступали Александр Пономарев, Оля Полякова и группа "Дзвони сонця". Ведущим праздника был телеведущий Григорий Решетник. На следующий день гостей развлекал Михаил Хома (DZIDZIO), были приглашены 500 человек, празднование было оформлено в украинском стиле, а молодожены одели вышиванки.

Молодожены в украинском костюме с гостями: Романом и Мартой Побурки (дочь экс-главы ГБР Романа Трубы). Источник: Lviv.media

В засвеченном Москвой гостевом списке всплыли имена депутатов Львовского горсовета Юрия Ломаги и Алексея Резника. Также среди приглашенных экс-глава Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины во Львовской области Василий Телица, и столичный экс-прокурор Святослав Мазурик, которого поймали на получение взятки в 100 тыс. долларов. Также среди гостей был одиозный экс-налоговик Сергей Мальков. Его мать выступала основной фигуранткой по делу о краже львовского коммунального имущества, известной как "Афера века", а самого Малькова уволили после огласки истории с покупкой Maseratti, правда, затем он возобновился.

Гостевой список. Источник: Instagram

На гулянии была замечена дочь президента футбольного клуба "Рух" Григория Козловского София Максимец, кандидаты в депутаты: Олег Лакиш от "Европейской солидарности", Роман Побурко от "Варты", а также бизнесмены, предприниматели, юристы, адвокаты и экс-правохранители.

Журналисты издания пытались выйти на Ильницкого, чтобы расспросить его о свадьбе и сколько она стоила, откуда у экс-прокурора деньги на такой масштабный праздник, но он не отвечал на звонки. Попробовали также связаться с матерью невесты в попытке узнать, оплатили ли они детям свадьбу, но и она на звонки не ответила. Впоследствии журналистам позвонил отец жениха Василий Ильницкий с просьбой не публиковать расследование, мол, он много помогает ВСУ.

У обоих молодоженов родители не бедные люди, и проводить свадьбу в военное время не запрещено. Однако, как пишет издание, возникают вопросы об уместности столь пышной церемонии и гуляний во время войны.

Напомним, что ранее появилось расследование о роскошной жизни дочери "экс-регионала" Антона Киссе, которая замалчивает войну. Еще раньше в Верховной Раде произошла стычка между нардепами Алексеем Гончаренко и Николаем Тищенко.