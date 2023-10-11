Зібралася депутатська еліта: як у Львові розкішно гуляли весілля ексчиновники

Весільний торт коштував шалену суму. Фото: Lviv.media

Впродовж 7-8 жовтня, у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, неподалік Львова, прокурори, колишні працівники правоохоронних органів, ДБР, податкової та депутати святкували пишне весілля Ростислава Ільницького та Роксолани Москви. Ймовірно, весілля коштувало молодятам немалі гроші, лише двометровий торт, за попередніми оцінками кондитерів, обійшовся близько 100 тис. грн.

Про це йдеться у розслідуванні Lviv.media.

Читайте також:

Що відомо про подружжя

Наречений, 31-річний Ростислав Ільницький — експрокурор. У 2019 р. був у Радехові Львівської області заступником місцевого прокурора. Після цього планував стати головним прокурором Херсонської області, але не здійснилося. А кілька місяців тому Ільницький за власним бажанням звільнився з прокуратури Печерського району Києва. Ким і де зараз він працює, дізнатися не вдалося, впродовж дня він не відповідав на дзвінки та не відписував на повідомлення у WhatsApp.

Наречений Ростислав Ільницький. Джерело: Lviv.media

Наречена — 27-річна Роксолана Москва, експрацівниця відділу кадрів Теруправління ДБР у Львові. Роксолану звільнили з бюро у березні минулого року, однак згодом вона через суд повернулася на роботу. У вересні минулого року Восьмий апеляційний адміністративний суд поновив її на посаді та стягнув на її користь 231 тис. грн за вимушений прогул. Однак зараз ДБР оскаржує це у Верховному суді, і рішення апеляційної інстанції не набрало законної сили. Ба більше, наречена — донька відомої у Львові адвокатки та бізнеследі Богдани Москви та родичка колишньої дружини ексочільника ДБР Романа Труби.

Роксолана Москва та її мати, Богдана. Джерело: Lviv.media

Роксолана оприлюднила відео з першого дня свого весілля у соцмережах. З нього можна оцінити усю розкішність свята. Наразі свої акаунти у соцмережах Роксолана вже закрила.

Гості на весіллі у стилі luxury

Святкування тривало два дні. У перший день, за даними виданнями, на весіллі у пари було понад 300 гостей. Для них виступали Олександр Пономарьов, Оля Полякова та гурт "Дзвони сонця". Ведучим свята був телеведучий Григорій Решетнік. Другого дня гостей розважав Михайло Хома (DZIDZIO), було запрошено 500 осіб, святкування було оформлене в українському стилі, а молодята вдягнули вишиванки.

Молодята в українському строї із гостями: Романом та Мартою Побурками (донька ексочільника ДБР Романа Труби). Джерело: Lviv.media

У засвіченому Москвою гостьовому списку спливли імена депутатів Львівської міськради Юрія Ломаги та Олексія Різника. Також серед запрошених є екскерівник управління з організованою злочинністю МВС України у Львівській області Василь Телиця, та столичний експрокурор Святослав Мазурик, якого спіймали на отримання хабаря у 100 тис. доларів. Також серед гостей був одіозний експодатківець Сергій Мальков. Його матір виступала основною фігуранткою у справі про крадіжку львівського комунального майна, відомої як "Афера століття", а самого Малькова звільнили після розголосу історії з купівлею Maseratti, щоправда, потім він поновився.

Гостьовий список. Джерело: Instagram

На гулянні було помічено доньку президента футбольного клубу "Рух" Григорія Козловського Софію Максимець, кандидатів в депутати Олега Лакіша від "Європейської солідарності", Романа Побурко від "Варти", а також бізнесмени, підприємці, юристи, адвокати та експравоохоронці.

Журналісти видання намагалися вийти на Ільницького, аби розпитати його про весілля та скільки воно коштувало, звідки в експрокурора гроші на таке масштабне свято, але він не відповідав на дзвінки. Спробували також зв'язатися з матір'ю нареченої в спробі дізнатися, чи це вони оплатили дітям весілля, але і вона на дзвінки не відповіла. Згодом до журналістів зателефонував батько нареченого Василь Ільницький з проханням не публікувати розслідування, мовляв, він багато допомагає ЗСУ.

Зазначається, що в обох молодят батьки не бідні люди, і проводити весілля у воєнний час не заборонено. Однак, як пише видання, виникають питання про доречність настільки пишної церемонії та гулянь під час війни.

Нагадаємо, що раніше з'явилося розслідування щодо розкішного життя доньки "ексрегіонала" Антона Кіссе, яка замовчує війну. Ще раніше у Верховній Раді сталася сутичка між нардепами Олексієм Гончаренком та Миколою Тищенком.