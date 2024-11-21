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Зима без света — готовы ли украинцы выезжать за границу

21 ноября 2024 06:17
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Блэкауты в Украине зимой 2025 — что будут делать украинцы
Площадь Рынок во Львове сегодня. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

С началом отопительного сезона в Украине, а также угрозой новых отключений света из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру, перед украинцами снова встает сложный выбор: оставаться дома или временно выезжать за границу, чтобы найти более стабильные условия для жизни.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, планируют ли они временный переезд.

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Большинство опрошенных заявили, что останутся дома. Люди говорят, что это уже не первый год, потому они привыкли. Кое-кто отмечает, что подготовились, имеют генераторы и другие альтернативные способы.

"Я уже 27 лет живу на две страны. Мое детство было в 80-х и 90-х годах, что мы тогда только не видели. Поэтому и отключение света сейчас мы переживем", — говорит женщина.

"Я не планирую уезжать. У меня здесь муж, я здесь учусь. Даже без света и без воды я остаюсь дома, это уже не первый год мы так живем. У нас есть генератор и поскольку мы живем в частном доме, у нас есть колодец, то без воды точно не останемся", — отмечает девушка.

"Я живу в Тернополе и мы с мужем говорили, что не знаем, что должно случиться, чтобы мы уехали из Украины. Это уже не первый год, поэтому мы готовы", — добавляет женщина.

"Я сейчас живу за границей, я приехала на неделю в Украину. Страшно быть без воды. У меня сестра проживает в частном доме, там, когда нет света, то нет и тепла", — делится мыслями респондент.

"Я считаю, если ты едешь за границу без детей, то там можно реализоваться, если женщина сама с детьми, то ей там будет тяжело. Но зависит кто с какой целью планирует уезжать", — отмечает девушка.

К слову, эксперты отмечают, что новой массовой волны выезда украинцев за границу не ожидается. Вместо этого становится все более популярной подготовка к зиме: украинцы активно закупают альтернативные источники энергии, утепляют дома и планируют зимовать в пределах страны.

Напомним, мы раньше писали, почему в Одессе, несмотря на графики отключений в жилых домах, до сих пор нет света.

Мы также писали, с какой просьбой обратилось к украинцам Министерство энергетики Украины.

украинцы Львов опрос зима Укрэнерго заграница блэкаут

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