Блэкауты в Украине зимой 2025 — что будут делать украинцы

Зима без света — готовы ли украинцы выезжать за границу
С началом отопительного сезона в Украине, а также угрозой новых отключений света из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру, перед украинцами снова встает сложный выбор: оставаться дома или временно выезжать за границу, чтобы найти более стабильные условия для жизни.
Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, планируют ли они временный переезд.
Где будут зимовать украинцы
Большинство опрошенных заявили, что останутся дома. Люди говорят, что это уже не первый год, потому они привыкли. Кое-кто отмечает, что подготовились, имеют генераторы и другие альтернативные способы.
"Я уже 27 лет живу на две страны. Мое детство было в 80-х и 90-х годах, что мы тогда только не видели. Поэтому и отключение света сейчас мы переживем", — говорит женщина.
"Я не планирую уезжать. У меня здесь муж, я здесь учусь. Даже без света и без воды я остаюсь дома, это уже не первый год мы так живем. У нас есть генератор и поскольку мы живем в частном доме, у нас есть колодец, то без воды точно не останемся", — отмечает девушка.
"Я живу в Тернополе и мы с мужем говорили, что не знаем, что должно случиться, чтобы мы уехали из Украины. Это уже не первый год, поэтому мы готовы", — добавляет женщина.
"Я сейчас живу за границей, я приехала на неделю в Украину. Страшно быть без воды. У меня сестра проживает в частном доме, там, когда нет света, то нет и тепла", — делится мыслями респондент.
"Я считаю, если ты едешь за границу без детей, то там можно реализоваться, если женщина сама с детьми, то ей там будет тяжело. Но зависит кто с какой целью планирует уезжать", — отмечает девушка.
К слову, эксперты отмечают, что новой массовой волны выезда украинцев за границу не ожидается. Вместо этого становится все более популярной подготовка к зиме: украинцы активно закупают альтернативные источники энергии, утепляют дома и планируют зимовать в пределах страны.
Напомним, мы раньше писали, почему в Одессе, несмотря на графики отключений в жилых домах, до сих пор нет света.
Мы также писали, с какой просьбой обратилось к украинцам Министерство энергетики Украины.
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