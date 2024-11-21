Блекаути в Україні взимку 2025 — що будуть робити українці

Площа Ринок у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

З початком опалювального сезону в Україні, а також загрозою нових відключень світла через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, перед українцями знову постає складний вибір: залишатися вдома або тимчасово виїжджати за кордон, шукаючи більш стабільних умов для життя.

Новини.LIVE запитали в людей на вулицях Львова, чи планують вони тимчасовий переїзд.

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Більшість опитаних заявили, що залишаться вдома. Люди кажуть, що це вже не перший рік, тому вони звикли. Дехто зазначає, що підготувалися, мають генератори та інші альтернативні способи.

"Я вже 27 років живу на дві країни. Моє дитинство було у 80-х та 90-х роках, що ми тоді тільки не бачили. Тому і відключення світла зараз ми переживемо", — каже жінка.

"Я не планую виїжджати. У мене тут чоловік, я тут навчаюсь. Навіть без світла і без води я залишаюсь вдома, це вже не перший рік ми так живемо. У нас є генератор і оскільки ми живемо в приватному будинку, у нас є криниця, то без води точно не залишимось", — зазначає дівчина.

"Я живу в Тернополі і ми з чоловіком говорили, що не знаємо, що має трапитись, щоб ми виїхали з України. Це вже не перший рік, тому ми готові", — додає жінка.

"Я зараз живу за кордоном, я приїхала на тиждень в Україну. Страшно бути без води. В мене сестра проживає в приватному будинку, там коли немає світла, то немає і тепла", — ділиться думками респондентка.

"Я вважаю, якщо ти їдеш за кордон без дітей, то там можна реалізуватися, якщо жінка сама з дітьми, то їй там буде важко. Але залежить хто з якою ціллю планує виїжджати", — наголошує дівчина.

До речі, експерти зазначають, що нової масової хвилі виїзду українців за кордон не очікується. Замість цього дедалі популярнішою стає підготовка до зими: українці активно закуповують альтернативні джерела енергії, утеплюють оселі та планують зимувати у межах країни.

Нагадаємо, ми раніше писали, чому в Одесі попри графіки відключень у житлових будинках досі немає світла.

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