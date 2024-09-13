Выключение света во Львове зимой — сколько можем сидеть без света 2024

Энергетики ремонтируют высоковольтные линии электропередачи. Фото: Oleksandr Gimanov/Getty Images

Электросети во Львове готовят к зиме. Провели плановые ежегодные работы: реконструировали сооружения, заменили часть сетей и оборудования. Также восстановили систему после последней массированной атаки на Львов и область.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE

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Во Львове переоборудовали подстанции для дистанционного управления. Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал начальник городских сетей ЧАО "Львовоблэнерго" Олег Григлевич. На данный момент ремонтные работы заканчивают.

"Это позволит четко соблюдать графики отключений, ведь бригаде не нужно выезжать на место. Диспетчер может сделать все дистанционно. В отдельных случаях это позволяет заживлять всех наших бытовых и небытовых потребителей", — говорит Григлевич.

По словам начальника, во Львове ежегодно чистят 150-160 километров линий электропередач, ведь они наиболее уязвимы к погодным условиям.

"Чтобы до начала отопительного сезона, до ноября, наши электросети соответствовали нормальной схеме питания. Аварийные выключения не подстроены под осенне-зимний период, они бывают в разный период времени, поэтому реагируем по ситуации", — добавляет начальник городских сетей.

К слову, ремонтная кампания стоит десятки миллионов гривен, которые тратит Львовоблэнерго на подготовку осенне-зимнего периода: капитальные ремонты подстанций, линий электропередач, замена оборудования.

"За два года мы сделали больше, чем последние 20 лет. Мы телемеханизировали большинство распределительных пунктов, чтобы можно было оперативнее реагировать на аварийные отключения", — подытожил Григлевич.

Что касается ситуации с изменениями ежедневных графиков отключений, то в комментарии Новини.LIVE Галина Петрушка, спикер Львовоблэнерго, объяснила, что такие изменения возникали из-за дисбаланса в энергетической системе после обстрелов.

"Поэтому в течение дня была разная команда относительно того, применять ли графики, сколько очередей применять, какой дефицит. Поэтому мы должны динамично менять в соответствии с командами Укрэнерго наши ежедневные графики. Какой-то день было такое, что графики менялись девять раз. Сейчас ситуацию удалось выровнять, графиков вообще пока нет", — говорит Петрушка.

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