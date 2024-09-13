Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе arrow

Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

13 сентября 2024 22:54
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Выключение света во Львове зимой — сколько можем сидеть без света 2024
Энергетики ремонтируют высоковольтные линии электропередачи. Фото: Oleksandr Gimanov/Getty Images
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Электросети во Львове готовят к зиме. Провели плановые ежегодные работы: реконструировали сооружения, заменили часть сетей и оборудования. Также восстановили систему после последней массированной атаки на Львов и область. 

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE

Читайте также:

Электросети Львова готовят к осенне-зимнему периоду

Во Львове переоборудовали подстанции для дистанционного управления. Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал начальник городских сетей ЧАО "Львовоблэнерго" Олег Григлевич. На данный момент ремонтные работы заканчивают.

"Это позволит четко соблюдать графики отключений, ведь бригаде не нужно выезжать на место. Диспетчер может сделать все дистанционно. В отдельных случаях это позволяет заживлять всех наших бытовых и небытовых потребителей", — говорит Григлевич.

По словам начальника, во Львове ежегодно чистят 150-160 километров линий электропередач, ведь они наиболее уязвимы к погодным условиям.

"Чтобы до начала отопительного сезона, до ноября, наши электросети соответствовали нормальной схеме питания. Аварийные выключения не подстроены под осенне-зимний период, они бывают в разный период времени, поэтому реагируем по ситуации", — добавляет начальник городских сетей.

К слову, ремонтная кампания стоит десятки миллионов гривен, которые тратит Львовоблэнерго на подготовку осенне-зимнего периода: капитальные ремонты подстанций, линий электропередач, замена оборудования.

"За два года мы сделали больше, чем последние 20 лет. Мы телемеханизировали большинство распределительных пунктов, чтобы можно было оперативнее реагировать на аварийные отключения", — подытожил Григлевич.

Что касается ситуации с изменениями ежедневных графиков отключений, то в комментарии Новини.LIVE Галина Петрушка, спикер Львовоблэнерго, объяснила, что такие изменения возникали из-за дисбаланса в энергетической системе после обстрелов.

"Поэтому в течение дня была разная команда относительно того, применять ли графики, сколько очередей применять, какой дефицит. Поэтому мы должны динамично менять в соответствии с командами Укрэнерго наши ежедневные графики. Какой-то день было такое, что графики менялись девять раз. Сейчас ситуацию удалось выровнять, графиков вообще пока нет", — говорит Петрушка.

Напомним, мы раньше писали, почему Европа может ограничить импорт электроэнергии в Украину.

Мы также писали, почему послы G7 требуют, чтобы Украина сформировала наблюдательный совет в Укрэнерго.

война украинцы теплосеть Львов электроэнергия Украина Львовская область осень зима электроснабжение Укрэнерго война в Украине отключения света свет графики отключений света

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

22:45 Стоимость горючего продолжает расти — какие будут цены на АЗС завтра

22:38 Резонансное дело о насилии над мальчиком на Полтавщине — служебное расследование завершили

22:33 На Волыни судили мужчину, который не явился в ТЦК из-за бракосочетания — что решил суд

22:30 Перевернулась "скорая" — в Киеве произошло масштабное ДТП

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

22:14 Лунин впервые отреагировал на свой новый контракт с Реалом

22:02 В Харькове на главном флагштоке заменили флаг — какая причина

21:59 Стало известно, как участники боевых действий могут получить земельный участок

21:44 Украинским военным присвоят электронные идентификаторы — что это значит

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

22:45 Стоимость горючего продолжает расти — какие будут цены на АЗС завтра

22:38 Резонансное дело о насилии над мальчиком на Полтавщине — служебное расследование завершили

22:33 На Волыни судили мужчину, который не явился в ТЦК из-за бракосочетания — что решил суд

22:30 Перевернулась "скорая" — в Киеве произошло масштабное ДТП

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

22:14 Лунин впервые отреагировал на свой новый контракт с Реалом

22:02 В Харькове на главном флагштоке заменили флаг — какая причина

21:59 Стало известно, как участники боевых действий могут получить земельный участок

21:44 Украинским военным присвоят электронные идентификаторы — что это значит

21:37 Зеленский встретился с министром обороны Дании Поульсеном — обсудили сотрудничество

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Text
Эксклюзив

16:54 Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Text

13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Text

12:49 Это путь к тоталитаризму — эксперт объяснил чем видеонаблюдение в Украине опасно

Text

11:49 Вредители в военной форме – нардеп Мазурашу заявил, что работники ТЦК должны отличаться от ВСУ

Text

10:43 Братчук назвал количество россиян, которые могли бы быть у Покровска, если бы не Курская операция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра