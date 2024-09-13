Вимкнення світла у Львові зимою — скільки можемо сидіти без світла 2024

Енергетики ремонтують високовольтні лінії електропередач. Фото: Oleksandr Gimanov/Getty Images

Електромережі у Львові готують до зими. Уже провели планові щорічні роботи: реконструювали споруди, замінили частину мереж та обладнання. А також відновили систему після останньої масованої атаки на Львів та область.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE

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У Львові переобладнали підстанції для дистанційного керування. Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів начальник міських мереж ПрАТ "Львівобленерго" Олег Григлевич. Наразі ремонтні роботи закінчують.

"Це дасть змогу чітко дотримуватись графіків відключень, адже бригаді не потрібно виїжджати на місце. Диспетчер може зробити все дистанційно. В окремих випадках це дає можливість заживляти всіх наших побутових і непобутових споживачів", — каже Григлевич.

Зі слів начальника, у Львові щороку чистять 150-160 кілометрів ліній електропередач, адже вони є найбільш вразливими до погодних умов.

"Щоб до початку опалювального сезону, до листопада, наші електромережі відповідали нормальній схемі живлення. Аварійні вимкнення не підлаштовані під осінньо-зимовий період, вони є різний період часу, тому реагуємо по ситуації", — додає начальник міських мереж.

До слова, ремонтна кампанія вартує десятки мільйонів гривень, які витрачає Львівобленерго на підготовку осінньо-зимового періоду: капітальні ремонти підстанцій, ліній електропередач, заміна обладнання.

"За два роки ми зробили більше, чим останніх 20 років. Ми телемеханізували більшість розподільчих пунктів, щоб можна було оперативніше реагувати на аварійні відключення", — підсумував Григлевич.

Що ж до ситуації зі змінами щоденних графіків відключень, то у коментарі Новини.LIVE Галина Петрушка, речниця Львівобленерго, пояснила, що такі зміни виникали через дисбаланс в енергетичній системі після обстрілів.

"Тому впродовж дня була різна команда стосовно того, чи застосовувати графіки, скільки черг застосовувати, який дефіцит. Тому ми мусили динамічно змінювати відповідно до команд Укренерго наші щоденні графіки. Якийсь день було таке, що графіки змінювалися дев'ять разів. Зараз ситуацію вдалося вирівняти, графіків узагалі наразі немає", — каже Петрушка.

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