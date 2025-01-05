Погода во Львове 6 января — прогноз от синоптиков

На улице идет снег. Фото: Reuters

Завтра во Львове и области будет облачная погода с прояснениями. На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть осторожными. Кроме того, в регионе возможны метели.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 6 января

В Львове завтра будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозируют снег с переходом в дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью -3...-5 °C, днем +5...+7 °C. Возможно ухудшение видимости из-за осадков и метели.

Прогноз погоды во Львове и области на 6 января. Фото: скриншот

В области синоптики прогнозируют ночью и утром снег с переходом в дождь, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, ночью местами метели. Температура ночью -1...-6 °C, днем +3...+8 °C.

Предупреждение об опасности

В понедельник во Львове и области возможны ночью метели. Ночью и утром гололед, на дорогах гололедица. Из-за этого объявлен первый уровень опасности, желтый.

Предупреждение об опасности. Фото: скриншот

Напомним, в течение следующей недели в Украине ожидается аномально теплая погода. Возможны рекордные показатели максимальной температуры в отдельных регионах.

6 января синоптики обещают в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями. Горожанам также не стоит ожидать осадков, ведь температура поднимется на несколько градусов.