Погода у Львові 6 січня — прогноз від синоптиків

На вулиці йде сніг. Фото: Reuters

Завтра у Львові та області буде хмарна погода з проясненнями. На дорогах можлива ожеледиця, тож водіям варто бути обережними. Крім того, в регіоні можливі хуртовини.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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У Львові завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують сніг з переходом в дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі -3...-5 °C, вдень +5...+7 °C. Можливе погіршення видимості через опади та хуртовину.

Прогноз погоди у Львові та області на 6 січня. Фото: скриншот

В області синоптики прогнозують вночі та вранці сніг з переходом в дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с, вночі подекуди хуртовини. Температура вночі -1...-6 °C, вдень +3...+8 °C.

Попередження про небезпеку

В понеділок у Львові та області можливі вночі хуртовини. Вночі та вранці ожеледь, на дорогах ожеледиця. Через це оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про небезпеку. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом наступного тижня в Україні очікується аномально тепла погода. Можливі рекордні показники максимальної температури в окремих регіонах.

6 січня синоптики обіцяють в Одесі та Одеській області похмуру погоду з проясненнями. Містянам також не варто очікувати опадів, адже температура підійметься на декілька градусів.