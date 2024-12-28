Погода во Львове 29 декабря — прогноз на выходные

Зима не порадует Львов на выходные — прогноз на завтра
Во Львове и области в воскресенье, 29 декабря, прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Температура воздуха будет колебаться от морозных минусовых меток до плюсовых.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз погоды во Львове 29 декабря
Ночью, 29 декабря, температура воздуха опустится до -1 °C, будет ощущаться как -2 °C. Влажность будет составлять 91%, ветер умеренный, 3 м/с, атмосферное давление – 743 мм рт. ст.
Утром станет теплее до 0 °C, но ощущения будут оставаться прохладными – около -1 °C. Влажность немного снизится до 90%, ветер будет оставаться неизменным, а атмосферное давление – 742 мм рт. ст.
Днем столбики термометров поднимутся до +4 °C, будут ощущаться как +3 °C. Влажность снизится до 84%, ветер останется на уровне 3 м/с, а давление немного упадет до 741 мм рт. ст.
Вечером температура снизится до +3 °C, но будет комфортной на ощупь. Влажность опустится до 78%, ветер стихнет до 2 м/с, а атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.
Напомним, синоптики спрогнозировали на выходные 28 и 29 декабря туман и гололед в нескольких областях Украины, а синоптик Наталья Диденко рассказала, как антициклон изменит погодные условия.
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