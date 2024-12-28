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Зима не порадует Львов на выходные — прогноз на завтра

28 декабря 2024 12:26
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода во Львове 29 декабря — прогноз на выходные
Туман во Львове. Фото: УНИАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Во Львове и области в воскресенье, 29 декабря, прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Температура воздуха будет колебаться от морозных минусовых меток до плюсовых.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды во Львове 29 декабря

Ночью, 29 декабря, температура воздуха опустится до -1 °C, будет ощущаться как -2 °C. Влажность будет составлять 91%, ветер умеренный, 3 м/с, атмосферное давление – 743 мм рт. ст.

Утром станет теплее до 0 °C, но ощущения будут оставаться прохладными – около -1 °C. Влажность немного снизится до 90%, ветер будет оставаться неизменным, а атмосферное давление – 742 мм рт. ст.

Погода Львов 29 декабря
Погода во Львове 29 декабря. Фото: скриншот

Днем столбики термометров поднимутся до +4 °C, будут ощущаться как +3 °C. Влажность снизится до 84%, ветер останется на уровне 3 м/с, а давление немного упадет до 741 мм рт. ст.

Погода в Украине 29 декабря
Температурная карта Украины. Фото: скриншот

Вечером температура снизится до +3 °C, но будет комфортной на ощупь. Влажность опустится до 78%, ветер стихнет до 2 м/с, а атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.

Напомним, синоптики спрогнозировали на выходные 28 и 29 декабря туман и гололед в нескольких областях Украины, а синоптик Наталья Диденко рассказала, как антициклон изменит погодные условия.

погода Львов Львовская область синоптик прогноз погоды

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