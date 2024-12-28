Погода у Львові 29 грудня — прогноз на вихідні

Туман у Львові. Фото: УНІАН

У Львові та по області у неділю, 29 грудня, прогнозують похмуру погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від морозних мінусових позначок до плюсових.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди у Львові 29 грудня

Вночі, 29 грудня, температура повітря опуститься до -1 °C, відчуватиметься як -2 °C. Вологість становитиме 91%, вітер помірний, 3 м/с, атмосферний тиск – 743 мм рт. ст.

Зранку потеплішає до 0 °C, але відчуття залишатимуться прохолодними – близько -1 °C. Вологість трохи знизиться до 90%, вітер залишатиметься незмінним, а атмосферний тиск – 742 мм рт. ст.

Погода у Львові 29 грудня. Фото: скриншот

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +4 °C, відчуватиметься як +3 °C. Вологість знизиться до 84%, вітер залишиться на рівні 3 м/с, а тиск трохи впаде до 741 мм рт. ст.

Температурна карта Україна. Фото: скриншот

Увечері температура знизиться до +3 °C, але буде комфортною на дотик. Вологість опуститься до 78%, вітер стихне до 2 м/с, а атмосферний тиск становитиме 740 мм рт. ст.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували на вихідні 28 та 29 грудня туман та ожеледицю у кількох областях України, а синоптик Наталка Діденко розповіла, як антициклон змінить погодні умови.