Погода во Львове 31 декабря — прогноз от синоптиков

Зима покажет себя — какой будет погода на Новый год во Львове
Завтра во Львове не прогнозируют существенных осадков. Однако синоптики предупреждают о гололеде, поэтому водителям стоит быть внимательными.
Об этом информирует Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове 31 декабря
По прогнозам синоптиков во Львове во вторник будет облачная погода, однако существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью -1...-3 °C, днем +4...+6 °C.
Предупреждение об опасности
В Львове и области 31 декабря ночью и утром на дорогах прогнозируют гололедицу. Из-за этого объявлен первый уровень опасности, желтый.
Напомним, в Украине 31 декабря прогнозируют облачную погоду без существенных осадков. Температура воздуха днем составит 0...+5 °C.
В Харькове и области завтра синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ожидаются порывы ветра до 14 м/с.
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