Погода во Львове 31 декабря — прогноз от синоптиков

Гололедица на улице. Фото: Радио Свобода

Завтра во Львове не прогнозируют существенных осадков. Однако синоптики предупреждают о гололеде, поэтому водителям стоит быть внимательными.

Об этом информирует Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове 31 декабря

По прогнозам синоптиков во Львове во вторник будет облачная погода, однако существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью -1...-3 °C, днем +4...+6 °C.

Прогноз погоды во Львове 31 декабря. Фото: скриншот

Предупреждение об опасности

В Львове и области 31 декабря ночью и утром на дорогах прогнозируют гололедицу. Из-за этого объявлен первый уровень опасности, желтый.

Предупреждение об опасности. Фото: скриншот

Напомним, в Украине 31 декабря прогнозируют облачную погоду без существенных осадков. Температура воздуха днем составит 0...+5 °C.

В Харькове и области завтра синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ожидаются порывы ветра до 14 м/с.