Погода у Львові 31 грудня — прогноз від синоптиків

Ожеледиця на вулиці. Фото: Радіо Свобода

Завтра у Львові не прогнозують істотних опадів. Однак синоптики попереджають про ожеледицю, тож водіям варто бути уважними.

Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові 31 грудня

За прогнозами синоптиків, у Львові у вівторок буде хмарна погода, однак істотних опадів не очікується. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі -1...-3 °C, вдень +4...+6 °C.

Прогноз погоди у Львові 31 грудня. Фото: скриншот

Попередження про небезпеку

У Львові та області 31 грудня вночі та вранці на дорогах прогнозують ожеледицю. Через це оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про небезпеку. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні 31 грудня прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме 0...+5 °C.

У Харкові та області завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Очікуються пориви вітру до 14 м/с.