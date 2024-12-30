Погода у Львові 31 грудня — прогноз від синоптиків

Зима покаже себе — якою буде погода на Новий рік у Львові
Завтра у Львові не прогнозують істотних опадів. Однак синоптики попереджають про ожеледицю, тож водіям варто бути уважними.
Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові 31 грудня
За прогнозами синоптиків, у Львові у вівторок буде хмарна погода, однак істотних опадів не очікується. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі -1...-3 °C, вдень +4...+6 °C.
Попередження про небезпеку
У Львові та області 31 грудня вночі та вранці на дорогах прогнозують ожеледицю. Через це оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, в Україні 31 грудня прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме 0...+5 °C.
У Харкові та області завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Очікуються пориви вітру до 14 м/с.
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