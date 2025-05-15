Погода во Львове завтра - будут ли заморозки

Зима возвращается — прогноз погоды во Львове на завтра
В пятницу, 16 мая, во Львове и области ожидается существенное ухудшение погодных условий. В частности, синоптики прогнозируют сильные заморозки.
Об этом информирует Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Facebook.
Погода во Львове 16 мая
Во Львовском региональном центре по гидрометеорологии предупредили, что 16 мая на Львовщине и во Львове будут метеорологические явления. Ожидается значительное похолодание и заморозки.
В пятницу, 16 мая, по территории Львовской области ночью и утром будет сильный заморозок — 0...+5 °C.
В то же время во Львове 16 мая также будет холодно, ночью и утром сильный заморозок — 0...+2 °C.
Отмечается, что 16 мая во Львове и Львовской области ожидается второй уровень опасности (оранжевый).
Напомним, что ранее синоптики предупреждали, что скоро в Украине резко похолодает.
Кроме того, мы информировали, какой будет погода в Украине в течение недели 12-18 мая.
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