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Зима возвращается — прогноз погоды во Львове на завтра

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Дата публикации 15 мая 2025 19:12
Погода во Львове завтра - будут ли заморозки
Люди идут по городу во время непогоды. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 16 мая, во Львове и области ожидается существенное ухудшение погодных условий. В частности, синоптики прогнозируют сильные заморозки.

Об этом информирует Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Facebook.

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Предупреждение о метеорологическом явлении. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погода во Львове 16 мая

Во Львовском региональном центре по гидрометеорологии предупредили, что 16 мая на Львовщине и во Львове будут метеорологические явления. Ожидается значительное похолодание и заморозки.

В пятницу, 16 мая, по территории Львовской области ночью и утром будет сильный заморозок — 0...+5 °C.

В то же время во Львове 16 мая также будет холодно, ночью и утром сильный заморозок — 0...+2 °C.

Отмечается, что 16 мая во Львове и Львовской области ожидается второй уровень опасности (оранжевый).

Погода у Львові
Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии/Facebook

Напомним, что ранее синоптики предупреждали, что скоро в Украине резко похолодает.

Кроме того, мы информировали, какой будет погода в Украине в течение недели 12-18 мая.

погода Львов похолодание прогнозы заморозки
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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