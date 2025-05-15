Погода у Львові завтра — чи будуть заморозки

Зима повертається — прогноз погоди у Львові на завтра
У п'ятницю, 16 травня, у Львові та області очікується суттєве погіршення погодних умов. Зокрема, синоптики прогнозують сильні заморозки.
Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Facebook.
Погода у Львові 16 травня
У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології попередили, що 16 травня на Львівщині та у Львові будуть метеорологічні явища. Очікується значне похолодання та заморозки.
У п'ятницю, 16 травня, по території Львівської області вночі та вранці буде сильний заморозок — 0...+5 °C.
Водночас у Львові 16 травня також буде холодно, вночі та вранці сильний заморозок — 0...+2 °C.
Зазначається, що 16 травня у Львові та на Львівщині очікується другий рівень небезпеки (помаранчевий).
Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали, що скоро в Україні різко похолодає.
Крім того, ми інформували, якою буде погода в Україні протягом тижня 12-18 травня.
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