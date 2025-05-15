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Зима повертається — прогноз погоди у Львові на завтра

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Дата публікації: 15 травня 2025 19:12
Погода у Львові завтра — чи будуть заморозки
Люди йдуть містом під час негоди. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 16 травня, у Львові та області очікується суттєве погіршення погодних умов. Зокрема, синоптики прогнозують сильні заморозки.

Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Facebook.

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Попередження про метеорологічне явище. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Погода у Львові 16 травня

У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології попередили, що 16 травня на Львівщині та у Львові будуть метеорологічні явища. Очікується значне похолодання та заморозки.

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У п'ятницю, 16 травня, по території Львівської області вночі та вранці  буде сильний заморозок — 0...+5 °C.

Водночас у Львові 16 травня також буде холодно, вночі та вранці сильний заморозок — 0...+2 °C.

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Зазначається, що 16 травня у Львові та на Львівщині очікується другий рівень небезпеки (помаранчевий).

Погода у Львові
Скриншот повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології/Facebook

Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали, що скоро в Україні різко похолодає.

Крім того, ми інформували, якою буде погода в Україні протягом тижня 12-18 травня.

погода Львів похолодання прогнози заморозки
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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