Погода у Львові завтра — чи будуть заморозки

Люди йдуть містом під час негоди. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 16 травня, у Львові та області очікується суттєве погіршення погодних умов. Зокрема, синоптики прогнозують сильні заморозки.

Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Facebook.

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Попередження про метеорологічне явище. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Погода у Львові 16 травня

У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології попередили, що 16 травня на Львівщині та у Львові будуть метеорологічні явища. Очікується значне похолодання та заморозки.

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У п'ятницю, 16 травня, по території Львівської області вночі та вранці буде сильний заморозок — 0...+5 °C.

Водночас у Львові 16 травня також буде холодно, вночі та вранці сильний заморозок — 0...+2 °C.

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Зазначається, що 16 травня у Львові та на Львівщині очікується другий рівень небезпеки (помаранчевий).

Скриншот повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології/Facebook

Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали, що скоро в Україні різко похолодає.

Крім того, ми інформували, якою буде погода в Україні протягом тижня 12-18 травня.