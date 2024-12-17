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Зима отступает — синоптики о прогнозе погоды на Львовщине завтра

17 декабря 2024 17:04
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды во Львове на завтра, 17 декабря
Женщина под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода во Львове и области завтра, 18 декабря, облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь, а днем осадков не предполагается. Тем не менее, температура воздуха повысится до +10 °С.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Сообщение Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Погода во Львовской области 18 декабря

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +2...+7 °C, а днем — +5...+10 °C.

Погода во Львове 18 декабря

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...+6 °C, а днем +7...+9 °C.

Напомним, синоптики спрогнозировали, что в течение недели 16-22 декабря сильных морозов не ожидается. Однако иногда возможны осадки.

А недавно на Солнце произошло 16 вспышек класса С и один — М1. Однако магнитных бурь не предполагается.

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