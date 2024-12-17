Прогноз погоды во Львове на завтра, 17 декабря

Зима отступает — синоптики о прогнозе погоды на Львовщине завтра
Погода во Львове и области завтра, 18 декабря, облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь, а днем осадков не предполагается. Тем не менее, температура воздуха повысится до +10 °С.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львовской области 18 декабря
Ветер, по прогнозам синоптиков, будет западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит +2...+7 °C, а днем — +5...+10 °C.
Погода во Львове 18 декабря
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...+6 °C, а днем +7...+9 °C.
Напомним, синоптики спрогнозировали, что в течение недели 16-22 декабря сильных морозов не ожидается. Однако иногда возможны осадки.
А недавно на Солнце произошло 16 вспышек класса С и один — М1. Однако магнитных бурь не предполагается.
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