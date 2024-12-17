Прогноз погоди у Львові на завтра, 18 грудня

Жінка під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 18 грудня, буде хмарною з проясненнями. Місцями очікується невеликий дощ вночі, а вдень опадів не передбачається. Однак температура повітря підвищиться до +10 °С.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львівській області 18 грудня

Вітер, за прогнозами синоптиків, буде західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі сягне +2...+7 °C, а вдень — +5...+10 °C.

Погода у Львові 18 грудня

Температура повітря вночі коливатиметься у межах +4...+6 °C, а вдень — +7...+9 °C.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, що протягом тижня 16-22 грудня сильних морозів не очікується. Проте подекуди можливі опади.

А нещодавно на Сонці сталися 16 спалахів класу С та один — М1. Однак магнітних бур не передбачається.