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Зима відступає — синоптики про прогноз погоди на Львівщині завтра

17 грудня 2024 17:04
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Львові на завтра, 18 грудня
Жінка під парасолькою. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Львові та області завтра, 18 грудня, буде хмарною з проясненнями. Місцями очікується невеликий дощ вночі, а вдень опадів не передбачається. Однак температура повітря підвищиться до +10 °С.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Допис Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Погода у Львівській області 18 грудня

Вітер, за прогнозами синоптиків, буде західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі сягне +2...+7 °C, а вдень — +5...+10 °C.

Погода у Львові 18 грудня

Температура повітря вночі коливатиметься у межах +4...+6 °C, а вдень — +7...+9 °C.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, що протягом тижня 16-22 грудня сильних морозів не очікується. Проте подекуди можливі опади.

А нещодавно на Сонці сталися 16 спалахів класу С та один — М1. Однак магнітних бур не передбачається. 

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