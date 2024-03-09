СМИ назвали количество уклонистов, которые убежали за границу через систему "Шлях"

Проверка на границе. Фото иллюстративный: NTA

Средства массовой информации обнаружили сотни общественных организаций и благотворительных фондов, которые помогли 2248 мужчинам призывного возраста уехать из Украины с помощью системы "Шлях". При этом у уклонистов были на руках разрешения от Львовской областной военной администрации и пока не намерены возвращаться на Родину.

Об этом сообщило издание NGL.media.

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Сотни уклонистов убегают через систему "Шлях"

Журналисты отказались от публикации фамилий уклонистов, однако начали расследовать действия общественных и благотворительных организаций, которые сознательно или бессознательно содействовали нарушителям, подавая соответствующие ходатайства во Львовскую ОВА.

Всего было обнаружено 372 таких организаций. Такая "услуга" стоила на черном рынке 3000-5000 долларов с человека. То есть речь идет о десятках миллионов долларов.

Рекордсменами стали две организации, которые ведут деятельность по одному адресу в городе Николаев, что на Львовщине — местный центр всеукраинского общества "Просвита" и ОО "Театр Хлеб".

Только при содействии этих двух организаций смогли бежать из страны около 200 мужчин.

Также медиа сообщают о "Комиссии по борьбе с коррупцией в г. Самбор" и "Возрождение нашей Украины", от которых, по подсчетам, уехали и не вернулись более 100 мужчин.

Система "Шлях". Фото: скриншот

Для мужчин, которые использовали систему "Шлях" для побега из страны, нет ни административной, ни уголовной ответственности.

Ранее мы сообщали, что в Луцке проходил суд над мужчиной, который помогал уклонистам стать многодетными родителями. Он за деньги находил многодетных женщин, которые соглашались вписать военнообязанных в качестве официальных родителей.

Напомним, что в Днепропетровской области ликвидировали очередную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу.