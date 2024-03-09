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ЗМІ назвали кількість ухилянтів, які втекли за кордон через систему "Шлях"

9 березня 2024 12:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ЗМІ назвали кількість ухилянтів, які втекли за кордон через систему "Шлях"
Перевірка на кордоні. Фото ілюстративне: NTA
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Засоби масової інформації виявили сотні громадських організацій і благодійних фондів, які допомогли 2248 чоловікам призовного віку виїхати з України за допомогою системи "Шлях". При цьому ухилянти мали на руках дозволи від Львівської обласної військової адміністрації і наразі не мають наміру повертатися на Батьківщину.

Про це повідомило видання NGL.media.

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Журналісти відмовились від публікації прізвищ ухилянтів, проте почали розслідувати дії громадських і благодійних організацій, які свідомо чи несвідомо сприяли порушникам, подаючи відповідні клопотання у Львівську ОВА.

Усього було виявлено 372 таких організації. Така "послуга" коштувала на чорному ринку 3000-5000 доларів з особи. Тобто, йдеться про десятки мільйонів доларів.

Рекордсменами стали дві організації, які ведуть діяльність за однією адресою у місті Миколаїв, що на Львівщині — місцевий осередок всеукраїнського товариства "Просвіта" і ГО "Театр Хліб".

Лише за сприяння цих двох організацій змогли втекти з країни майже 200 чоловіків.

Також медіа повідомляють про "Комісію із боротьби з корупцією в м. Самбір" та "Відродження нашої України", від яких, за підрахунками, виїхали і не повернулись понад 100 чоловіків.

ухилянти
Система "Шлях". Фото: скриншот

Наразі для чоловіків, які використали систему "Шлях" для втечі з країни, нема ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності. 

Раніше ми повідомляли, що у Луцьку відбувався суд над чоловіком, який допомагав ухилянтам ставати багатодітними батьками. Він за гроші знаходив багатодітних жінок, які погоджувалися вписати військовозобов'язаних як офіційних батьків.

Нагадаємо, що в Дніпропетровській області ліквідували чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон.

війна
ЗМІ
мобілізація
львів
ухилянти

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