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Изменения во Львове с 1 января — к каким расходам готовиться

30 декабря 2024 22:20
Евгения Брюховецкая - редактор
На что изменятся цены во Львове в 2025 году - перечень
Люди на улице Львова. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

В Львове с 1 января 2025 года произойдут некоторые изменения относительно финансового положения жителей. В частности, это будет касаться пенсии, коммунальных услуг и стоимости проезда.

Об этом рассказали в материале Новини.LIVE.

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Тарифы на коммуналку 

Цена на отопление для жителей Львова в 2025 году останется на том же уровне, поскольку Верховная Рада Украины ввела мораторий на повышение тарифов. Сейчас он составляет 1 654,41 грн/Гкал.

"Мораторий будет действовать в течение действия военного положения в Украине и 6 месяцев после его завершения", — говорится в законе.

В то же время ту же цену за электроэнергию львовяне будут платить до конца апреля — 4,32 грн/кВт-ч.

Но по словам председателя союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE, уже с 1 июня в Украине снова ожидается подорожание света до 6,32 грн/кВт-ч.

Стоимость газа останется на уровне 7,96 грн за кубометр, а поставки воды — также не изменится.

Тарифы на проезд в транспорте

С 1 января тарифы на проезд в городском общественном транспорте Львова не изменится:

  • безналичная оплата общей ЛеоКартой — 13 гривен;
  • со студенческой ЛеоКарт — 6,5 гривны;
  • банковской картой или NFC-устройствами — 15 грн.

Также благодаря внедрению бесплатных пересадок пассажиры смогут еще больше сэкономить. Сейчас в городе продолжается работа над запуском нового функционала э-билета.

Размер пенсий во Львове

В 2025 году планируется проведение пенсионной реформы, основой которой станет накопительная система с обязательными взносами граждан на их личные счета. Такое решение является следствием уменьшения численности населения, старением нации, снижения рождаемости и сокращения количества трудоспособных граждан.

Таким образом в будущем средства из накопительной системы будут выплачиваться после выхода на пенсию и должны покрывать 40% от заработной платы львовян при наличии полного страхового стажа. Однако эффективность реформы можно будет оценить через 20–30 лет.

По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, размер пенсии будет зависеть от накопленных баллов за каждый год работы. За среднюю зарплату будут давать 10 баллов, за более высокую — больше. Ежегодно баллы будут конвертироваться в пенсионные выплаты в зависимости от уровня среднего заработка по стране.

Кроме того, для некоторых пенсионеров могут отменить доплаты. Также речь идет о сокращении соцпенсии для экс-правоохранителей и экс-судей, "чернобыльцев" и ВПЛ.

Напомним, США отправили 3,4 миллиарда долларов дополнительной финансовой помощи Украине, что стало последней выплатой в 2024 году. Подавляющая часть этих средств направляется на выплаты зарплат учителям и другим государственным служащим.

Также Украина получила 150 миллионов евро от ЕС, которые направят на питание детей в школах.

украинцы Львов деньги экономика финансы расходы

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