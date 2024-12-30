На що зміняться ціни у Львові у 2025 році - перелік

Люди на вулиці Львова. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Львові з 1 січня 2025 року відбудуться деякі зміни щодо фінансового становища мешканців. Зокрема, це стосуватиметься пенсії, комунальних послуг та вартості проїзду.

Про це розповіли у матеріалі Новини.LIVE.

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Тарифи на комуналку

Ціна на опалення для мешканців Львова у 2025 році залишиться на тому ж рівні, оскільки Верховна Рада України впровадила мораторій на підвищення тарифів. Наразі він становить 1 654,41 грн/Гкал.

"Мораторій буде діяти протягом дії воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення", — йдеться в законі.

Водночас ту ж ціну за електроенергію львів'яни платитимуть до кінця квітня — 4,32 грн/кВт-год.

Але за словами голови спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE, вже з 1 червня в Україні знову очікується подорожчання світла до 6,32 грн/кВт-год.

Вартість газу залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр, а постачання води — також не зміниться.

Тарифи на проїзд у транспорті

З 1 січня тарифи на проїзд в міському громадському транспорті Львова не зміниться:

безготівкова оплата загальною ЛеоКарт — 13 гривень;

зі студентською ЛеоКарт — 6,5 гривень;

банківською картою або NFC-пристроями — 15 грн.

Також завдяки впровадженню безплатних пересадок пасажири зможуть ще більше зекономити. Наразі в місті триває робота над запуском нового функціоналу е-квитка.

Розмір пенсій у Львові

У 2025 році планується проведення пенсійної реформи, основою якої стане накопичувальна система з обов'язковими внесками громадян на їх особисті рахунки. Таке рішення є наслідком зменшення чисельності населення, старінням нації, зниження народжуваності та скорочення кількості працездатних громадян.

Таким чином у майбутньому кошти з накопичувальної системи виплачуватимуться після виходу на пенсію й мають покривати 40% від заробітної плати львів'ян при наявності повного страхового стажу. Однак ефективність реформи можна буде оцінити через 20–30 років.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, розмір пенсії буде залежати від накопичених балів за кожен рік роботи. За середню зарплату даватимуть 10 балів, за вищу — більше. Щорічно бали будуть конвертуватися в пенсійні виплати залежно від рівня середнього заробітку по країні.

Крім того, для деяких пенсіонерів можуть скасувати доплати. Також йдеться про скорочення соцпенсії для експравоохоронців та екссуддів, "чорнобильців" та ВПО.

Нагадаємо, США відправили 3,4 мільярда доларів додаткової фінансової допомоги Україні, що стало останньою виплатою у 2024 році. Переважна частина цих коштів спрямовується на виплати зарплат вчителям та іншим державним службовцям.

Також Україна отримала 150 мільйонів євро від ЄС, які спрямують на харчування дітей у школах.