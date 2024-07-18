Графики отключения света во Львовской области 18 июля

Значительный дефицит мощности — как будут отключать свет во Львовской области сегодня
В четверг, 18 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.
Об этом в среду, 17 июля, сообщили во "Львовоблэнерго".
Отключение света во Львовской области 18 июля
В "Львовоблэнерго" обнародовали графики почасовых отключений. Согласно этим графикам, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Периоды отключений разделены по одному часу.
"Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", — призывают граждан энергетики.
В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что с 00:00 до 05:00 будут действовать две очереди отключений, с 05:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 — три очереди, а с 16:00 до 22:00 — четыре очереди.
Узнать свою группу отключений жители Львовской области могут в личном кабинете на сайте "Львовоблэнерго".
Напомним, в среду, 17 июля, в двух областях Украины отменили аварийные отключения электроэнергии. Свет в Донецкой и Днепропетровской областях снова отключают по стабилизационным графикам.
Также мы сообщали, что Литва передала Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Это будет способствовать восстановлению энергообъектов, которые получили повреждения в результате российских обстрелов.
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