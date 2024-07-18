Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Значительный дефицит мощности — как будут отключать свет во Львовской области сегодня arrow

Значительный дефицит мощности — как будут отключать свет во Львовской области сегодня

18 июля 2024 00:38
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света во Львовской области 18 июля
Женщина с фонарем в руках. Фото иллюстративное: freepik.com
Анатолий Слюсарь - Редактор

В четверг, 18 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.

Об этом в среду, 17 июля, сообщили во "Львовоблэнерго".

Читайте также:
Как будут отключать свет во Львовской области 18 июля
Скриншот сообщения "Львовоблэнерго"

Отключение света во Львовской области 18 июля

В "Львовоблэнерго" обнародовали графики почасовых отключений. Согласно этим графикам, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Периоды отключений разделены по одному часу.

"Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", — призывают граждан энергетики.

Отключение света во Львовской области 18 июля
Скриншот сообщения "Львовоблэнерго"

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что с 00:00 до 05:00 будут действовать две очереди отключений, с 05:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 — три очереди, а с 16:00 до 22:00 — четыре очереди.

В НЭК "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет 18 июля
Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Узнать свою группу отключений жители Львовской области могут в личном кабинете на сайте "Львовоблэнерго".

Напомним, в среду, 17 июля, в двух областях Украины отменили аварийные отключения электроэнергии. Свет в Донецкой и Днепропетровской областях снова отключают по стабилизационным графикам.

Также мы сообщали, что Литва передала Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Это будет способствовать восстановлению энергообъектов, которые получили повреждения в результате российских обстрелов.

Львов электроэнергия Львовская область электроснабжение Укрэнерго отключения света

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

4 июля 2024
Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца