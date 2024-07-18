Графики отключения света во Львовской области 18 июля

Женщина с фонарем в руках. Фото иллюстративное: freepik.com

В четверг, 18 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.

Об этом в среду, 17 июля, сообщили во "Львовоблэнерго".

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Скриншот сообщения "Львовоблэнерго"

Отключение света во Львовской области 18 июля

В "Львовоблэнерго" обнародовали графики почасовых отключений. Согласно этим графикам, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Периоды отключений разделены по одному часу.

"Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", — призывают граждан энергетики.

Скриншот сообщения "Львовоблэнерго"

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что с 00:00 до 05:00 будут действовать две очереди отключений, с 05:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 — три очереди, а с 16:00 до 22:00 — четыре очереди.

Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Узнать свою группу отключений жители Львовской области могут в личном кабинете на сайте "Львовоблэнерго".

Напомним, в среду, 17 июля, в двух областях Украины отменили аварийные отключения электроэнергии. Свет в Донецкой и Днепропетровской областях снова отключают по стабилизационным графикам.

Также мы сообщали, что Литва передала Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Это будет способствовать восстановлению энергообъектов, которые получили повреждения в результате российских обстрелов.