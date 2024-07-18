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Значний дефіцит потужності — як відключатимуть світло на Львівщині сьогодні

18 липня 2024 00:38
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключень світла у Львівській області 18 липня
Жінка з ліхтарем у руках. Фото ілюстративне: freepik.com
Анатолій Слюсар - Редактор

У четвер, 18 липня, в Україні діятимуть погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це у середу, 17 липня, повідомили у "Львівобленерго".

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Як відключатимуть світло у Львівській області 18 липня
Скриншот повідомлення "Львівобленерго"

Відключення світла на Львівщині 18 липня

У "Львівобленерго" оприлюднили графіки погодинних відключень. Згідно із цими графіками, усіх споживачів поділили на шість груп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Періоди відключень розділено по одній годині.

"Закликаємо всіх економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, аби запобігти відключенням", — закликають громадян енергетики.

Відключення світла у Львівській області 18 липня
Скриншот повідомлення "Львівобленерго"

У НЕК "Укренерго" повідомили, що з 00:00 до 05:00 діятимуть дві черги відключень, з 05:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 — три черги, а з 16:00 до 22:00 — чотири черги.

У НЕК "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло 18 липня
Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Дізнатися свою групу відключень мешканці Львівської області можуть в особистому кабінеті на сайті "Львівобленерго".

Нагадаємо, у середу, 17 липня, у двох областях України скасували аварійні відключення електроенергії. Світло в Донецькій і Дніпропетровській областях знову відключають за стабілізаційними графіками.

Також ми повідомляли, що Литва передала Україні устаткування Вільнюської ТЕЦ-3. Це сприятиме відновленню енергооб'єктів, які зазнали пошкоджень унаслідок російських обстрілів.

Львів електроенергія Львівська область електропостачання Укренерго відключення світла

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